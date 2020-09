Selskabsmeddelelse nummer 25

Aalborg, 28. september 2020





Stor kunde i Smart Home segmentet forlænger aftale i yderligere 3 år





Vi er meget glade for at kunne meddele, at en af vores største kunder i Smart Home segmentet har valgt at forlænge aftalen med Seluxit med 3 år.



Seluxit leverer en sikker, skalerbar, europæisk baseret IoT-Platform, der er konkurrencedygtig på pris, support og løbende bliver opdateret.



Forlængelsen af aftalen vurderes at tilføre en omsætning over de næste 3 år på mellem 12 og 14 mio. DKK. Aftalen ændrer ikke ved de tidligere udmeldte forventninger for indeværende regnskabsår, som kommunikeret i forbindelse med publiceringen af Årsrapporten den 23. september i selskabsmeddelelse nummer 23.





For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux.

