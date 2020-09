BI Erhvervsejendomme A/S

September 28, 2020 05:20 ET

København Ø, Sept. 28, 2020







Opdaterede informationsdokument for BI Erhvervsejendomme A/S offentliggøres dags dato.

Informationsdokumentet er bl.a. opdateret med regnskabstal fra delårsrapporten 2020 og opdatering af afkastskemaer.

Endvidere er informationsdokumentet opdateret som følge af ændringer i krav til indhold under den nye prospekt­bekendt­gørelse, der er trådt i kraft den 1. juli 2020, således, at underskrift fra direktionen udgår. Ligeledes udgår beskrivelserne af opsigelsesvarsler under afsnittet ”Gebyrer og omkostninger”.

Herudover er afsnittet ”Offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser m.v.” opdateret, idet disse ikke længere offentliggøres på hjemmesiden.

Endelig er der foretaget enkelte sproglige præciseringer.

Informationsdokumentet er vedlagt og kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen

BI Erhvervsejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør





Vedhæftet fil