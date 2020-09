Arco Vara AS tütarettevõte Kodulahe II OÜ allkirjastas lepingu KUU arhitektuuribürooga Paldiski mnt 74 kinnistule elamu- ja ärihoone projekteerimiseks (EK 95% ja Ä 5%). KUU arhitektide valikul sai otsustavaks kortermajade omapärane, kuid miljööga sobiv disain. Projekteeritakse kuni nelja maapealse korrusega ja ühe maa-aluse korrusega hooned, kuhu on planeeritud ligikaudu 120 korterit. Lisaks projekteeritakse kinnistule üks paviljon tüüpi ärihoone.

Esialgne müügimaht on ligikaudu 8500 m2 (GSA). Ehitusluba on oodata 2021. aasta II kvartalis.

Paldiski mnt 74 arendus on jätk hetkel käimasolevale Kodulahe arendusele Merimetsas.