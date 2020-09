Vedr.: Finanskalender vedrørende regnskabsåret 2020/21.

Onsdag den 16.12.2020 Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2019 - 30/9 2020.

Fredag den 29.01.2021 Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S kl. 15.00

Onsdag den 24.02.2021 Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2020 - 31/12 2020.

Tirsdag den 25.05.2021 Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2020 - 31/3 2021.

Mandag den 23.08.2021 Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2020 - 30/6 2021.

Torsdag den 16.12.2021 Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2020 - 30/9 2021.

Investeringsselskabet Luxor A/S

Jannik Rolf Larsen





