于 2020年第四季度在中韩两国启动用于偏头痛急性治疗的 NURTEC ODT 三期研究及在国内启动用于脊髓小脑共济失调治疗的 Troriluzole 注册研究



任命 Donnie McGrath 担任标新总裁兼执行主席；任命 Karl Lintel 担任标新首席执行官；任命来自 Biohaven 的 Vlad Coric 和 Donnie McGrath 以及来自奥博资本 (OrbiMed) 的 David Wang 担任董事

康涅狄格州纽黑文, Sept. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.（NYSE：BHVN，简称“Biohaven”）宣布，其亚太子公司 BioShin Limited（简称“标新”或“公司”）已于近日完成6000 万美元 A 轮融资。该轮融资由奥博资本领投，Cormorant Asset Management LLC、HBM Healthcare Investments Ltd、Surveyor Capital（一家 Citadel 公司）和 Suvretta Capital Management, LLC 旗下的 Averill 基金等众多资本参与。本次交易完成后，Biohaven 仍为标新的大股东。

标新拥有Biohaven系列产品在亚太区的商业化权利，本轮融资资金将用于标新在中国进一步扩张公司并在亚太地区（不含日本）推广Biohaven的系列产品；同时，该资金还将支持两项临床项目的研究——一项在中、韩两国即将启动的用于偏头痛急性治疗的 NURTEC™ODT (Rimegepant) 三期研究，以及一项参与用于脊髓小脑共济失调治疗药物Troriluzole全球注册试验。公司预计将在 2020 年第四季度开展上述两个临床项目的研究。

标新总裁兼董事会执行主席 Donnie McGrath 表示：“本轮融资体现了 Biohaven 与这些优质资本方之间重要的合作关系，对于向亚太地区推进Biohaven 的创新品种有着深远的意义。目前，标新通过融资可自主推进亚太区业务的进展，无需依赖 Biohaven 为其提供资金支持。我们很高兴看到这些优秀资本方加入我们的行列，支持我们在该地区推进 Biohaven 的产品组合，以减轻偏头痛、神经精神类疾病为亚太区域国家带来的巨大而沉重的医疗负担。“

奥博亚洲（Orbimed Asia）合伙人王国玮（David Wang）博士表示：“我们对 Biohaven 的系列产品在中国乃至整个亚洲地区的发展潜力感到非常兴奋。我们期待看到 Biohaven 组建的包括Donnie和Karl的优秀团队在业务上取得持续的进展，造福整个亚洲地区的患者。”

Karl Lintel此次被任命为公司首席执行官，本轮融资前他担任标新的首席运营官。在加入标新之前，Lintel 于 2014 年至 2018 年担任 BMS 中国区总裁兼总经理，并于 2010 年至 2014 年担任 BMS 中东及非洲区副总裁兼总经理。1989 年到 2010 年，他曾在辉瑞公司担任亚洲、中东、欧洲及全球总部的不同职务。

此外，标新同时宣布了其新的董事会成员，由 Biohaven原企业战略和业务发展主管 Donnie McGrath担任董事会执行主席，以及Biohaven 首席执行官 Vlad Coric 和奥博资本合伙人 David Wang 博士担任董事。

在本轮融资中,Cooley LLP担任投资者的法律顾问。Locke Lord LLP担任Biohaven的法律顾问。

关于标新

标新有限公司，是一家位于上海的私营生物制药公司，致力于向亚太市场推广 Biohaven 的产品系列。标新拥有在亚太地区（亚太地区国家以及澳大利亚和新西兰，但不包括日本）Biohaven 产品组合开发及商业化的权利。Biohaven是标新的大股东。

关于Biohaven

Biohaven 是一家临床阶段生物制药公司，拥有一系列针对神经系统疾病（包括罕见疾病）的创新型、处于临床研究后期的候选产品。Biohaven 将内部开发并研究授权来自于包括百时美施贵宝公司、阿斯利康、耶鲁大学、康泰伦特、罗格斯大学和ALS Biopharma LLC在内的公司和机构所许可的一系列知识产权及产品。我们的进步得益于创业型的组织结构和丰富的药物开发经验，以及顶级生物制药投资者的坚定支持。目前，Biohaven 的主要开发项目包括 CGRP 受体拮抗剂和谷氨酸盐调节平台的多种化合物。Biohaven 的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 BHVN。有关 Biohaven 的更多信息，请访问 www.biohavenpharma.com

前瞻性声明

本新闻稿包括 1995 年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性声明。使用某些词，包括“相信”、“继续”、“可能”、“将”和类似表述，旨在表明其是前瞻性声明。此类前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，包括基于 Biohaven 或标新管理层对Rimegepant、Zavegepant 或其任何谷氨酸产品的当前预期和假设的声明。可能影响此类前瞻性声明的因素包括：Biohaven 在亚太地区将 Rimegepant 或任何其他产品有效商业化的能力；产品供应或制造方面的延误或问题；对适用的美国或亚太地区法规要求的遵从性；Biohaven 计划中和正在进行的临床试验的预期时间安排、启动时间和成果；按计划与 FDA 或亚太地区监管机构进行沟通和提交申请的时间安排；预期监管申报的时间安排和结果；Biohaven 候选产品的商业化潜力；Biohaven 候选产品发展为一流疗法或同类最佳疗法的潜力；以及 Biohaven 候选产品的有效性和安全性。各种重要因素可能导致实际结果或事件与我们的前瞻性声明中可能表达或暗示的内容产生重大差异。其他重要因素包括于 2020 年 2 月 26 日向美国证券交易委员会提交的本公司 10-K 表格年度（截至 2019 年 12 月 31 日）报告“风险因素”部分所述的内容，以及于 2020 年 8 月 10 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格季度（截至 2020 年 6 月 30 日）报告。前瞻性声明于本日期作出，除非法律要求，否则无论是由于新信息的出现、将来事件或任何其它原因，本公司均无义务更新任何前瞻性声明。

标新联系人：

Donnie McGrath

标新执行主席兼总裁

Donnie.McGrath@biohavenpharma.com

Karl Lintel

标新首席执行官

Karl.Lintel@bioshin.com