紐約、倫敦及香港, Sept. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 為投資管理公司提供綜合庫存管理及投資組合金融解決方案的領先供應商，很榮幸宣佈全球基礎建設合夥公司 (GIP) 其下，總部位於紐約的 69 億美元基礎設施資產管理公司，選擇了 Hazeltree Private Markets 作為其資金管理解決方案。



Hazeltree Private Markets 與行業參與者合作，透過將所有資本活動集中在一個整合的管理框架中，從現金餘額和信貸設施監控到現金流動、信貸額度提款及還款，來提高運營效率和控制。Hazeltree 的選擇是 GIP 計劃的一部分，旨在增強其技術平台，以支持持續增長。

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 表示：「我們感謝 GIP 對 Hazeltree 支持其一流的營運充滿信心。它確認了我們的觀點，投資經理需要全面、廣泛及深度的資金營運技術，而不是簡單、通用的現金透明度與動作。Hazeltree 提供內建於軟件中的經驗和專業知識，以支持我們的客戶。」

Hazeltree 以雲端為本的解決方案改變了投資公司管理資金活動的方式，讓公司能強化內部控制及風險管理之餘，更獲取額外價值，並提高營運效率。Hazeltree 專注於創新、連接性和自動化，以幫助客戶實現卓越的營運及増強成效。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的資金管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產經理、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能，可從運營中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 結合了財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理以及保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。