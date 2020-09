TORONTO, 28 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de Make-A-Wish / Rêves d’enfants Canada annonce la nomination de Lynne Hudson au poste de Directrice générale nationale, à compter du 28 septembre 2020.



Mme Hudson possède plus de vingt ans d'expérience dans les secteurs d’affaires et des organismes sans but lucratif. Elle a travaillé pour certains des organismes de bienfaisance les plus importants et les plus respectés du Canada, notamment Plan International Canada et la Fondation canadienne du cancer du sein. Plus récemment, elle a été Présidente et chef de la direction de la Société canadienne du cancer, supervisant la fusion de l’organisation avec la Fondation canadienne du cancer du sein en 2017.

Le 1er octobre 2019, l’organisme Make-A-Wish / Fais-Un-Vœu Canada et la Fondation canadienne Children’s Wish / Rêves d’enfants ont uni leurs forces dans le but d’accorder le plus grand rêve à chaque enfant admissible d’un bout à l’autre du pays. La mission du nouvel organisme, maintenant sous le nom Make-A-Wish / Rêves d’enfants Canada, est d’exaucer le rêve le plus cher des enfants atteints d’une maladie qui menace la vie afin d’accroître leur résilience et de leur donner la force nécessaire pour poursuivre leurs traitements.

«Nous sommes ravis qu’une personne du calibre et de l’expérience de Mme Hudson se joigne à nous pour diriger notre organisation nouvellement fusionnée, surtout en ce moment crucial », a déclaré Michele Augert, Présidente du conseil d’administration de Make-A-Wish/ Rêves d’enfants Canada. «Nous sommes extrêmement confiants en sa passion à bâtir sur le riche héritage de chacune de nos entités combinées et en sa capacité à accomplir notre vision d’exaucer le rêve de chaque enfant admissible à travers le pays. »

Sous la direction de Mme Hudson, la Société canadienne du cancer a réussi sa transformation financière et culturelle, ce qui a valu à Mme Hudson d'être reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes du Canada en 2018. Son expérience directe avec la fusion d’organismes sans but lucratif en fait la candidate idéale pour diriger Make-A-Wish / Rêves d’enfants Canada.

«Je suis extrêmement excitée et honorée de diriger l’équipe du nouvel organisme fusionné Make-A-Wish / Rêves d’enfants Canada. La mission de cette organisation est quelque chose qui inspire tous les Canadiens et c’est ce qui m’a attiré vers cette opportunité. J'ai hâte de faire connaissance avec cette équipe extraordinaire et d'utiliser mon expérience pour aider à élargir notre portée aux enfants gravement malades et à leurs familles à travers le pays », a déclaré Mme Hudson.

Le conseil d'administration de Make-A-Wish / Rêves d’enfants Canada désire exprimer sa gratitude aux Codirecteurs généraux national sortants, Jennifer Klotz-Ritter et Chris Kotsopoulos, pour leur leadership exceptionnel au fil des ans à faire avancer notre mission essentielle d'accorder des rêves, comme en témoignent les milliers de rêves réalisés qui ont transformé la vie des enfants gravement malades. Un remerciement particulier également pour leur entière contribution à l’unification historique des deux plus grands organismes du Canada voués à la réalisation de rêves. Mme Klotz-Ritter a été Présidente et directrice générale nationale de Make-A-Wish / Fais-un-vœu Canada depuis février 2009 et M. Kotsopoulos a été Directeur général national de la Fondation Children’s Wish / Rêves d’enfants depuis janvier 2003. Ils quitteront l’organisation le 30 septembre 2020.

À propos De Make-A-Wish/Rêves d’enfants Canada

Make-A-Wish réalise, au niveau international, des rêves qui changent la vie d’enfants atteints d’une maladie grave. La mission de l’organisme est d’exaucer le rêve de chaque enfant admissible, puisqu’il fait partie intégrante du traitement de l’enfant. La recherche démontre en effet que les enfants dont le rêve a été réalisé sont beaucoup plus susceptibles d’avoir la force physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave. Établi à Phoenix, en Arizona, Make-A-Wish est le plus important organisme exauçant des rêves au monde, œuvrant auprès d’enfants dans chaque communauté au Canada et dans plus de 50 pays. Depuis 1983, Make-A-Wish et Rêves d’enfants Canada ont réalisé plus de 34 000 rêves au pays dont 1 600 l'année dernière seulement. Pour en savoir davantage sur Make-A-Wish/ Rêves d’enfants Canada, visitez revesdenfants.ca

Contact Média :

Julie Fiorini

Vice-présidente, marketing et communications de la marque

Make-A-Wish/ Rêves d’enfants Canada

Tél : 1-888-822-9474 ext. 6104 | 647-823-7969

julie.fiorini@makeawish.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76ec9933-b471-450b-b3d0-e4c11074021a/fr