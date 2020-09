Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2020

28. september 2020

Betaling på tilgodehavende fra aftale om earn out og udbetaling af udbytte

NewCap Holding A/S har modtaget den del af 1. års ratebetaling på earn out, der ikke er uenighed om med køber, og forbereder udbetaling af udbytte.

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 8 / 2020 af 25. august 2020 og halvårsrapport pr. 30. juni 2020 var første rate på earn out aftale ikke betalt som følge af en mindre uenighed om hvilke omkostninger og provisioner, der skal indgå i opgørelsen. Uenigheden vedrører ca. 5-10% af den forventede nettobetaling for år 1. Denne uenighed er ikke afsluttet endnu, men NewCap Holding A/S har modtaget betaling for den del af beløbet, der ikke er uenighed om. Uenigheden forventes fortsat afsluttet snarest muligt.

Som følge af den modtagne betaling forventer NewCap Holding A/S at igangsætte udbetaling af ekstraordinært udbytte indenfor den tidligere oplyste ramme på DKK 40-45 mio. Forslag om udbetaling vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling, der forventes indkaldt til snarest med forventet afholdelse i sidste uge af oktober 2020.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil