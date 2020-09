LEWES, Del., 28 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intel 471 est heureux d’annoncer le lancement de l’intégration MISP avec son flux de données premium sur la cybercriminalité. MISP est une plateforme de renseignement open source permettant la collecte, le partage, le stockage et la corrélation d’indicateurs de compromis (IOCs) provenant d’attaques ciblées, de threat intelligence, de fraude financière, de vulnérabilités ainsi que de données contre-terroriste.



L’intégration avec Intel 471’s permet aux utilisateurs de maximiser la valeur de leurs données sans en compliquer la gestion. Nos données sont stockés de manière structurée ce qui facilite la correlation et l’automatisation des exports vers un IDS ou un SIEM dans une grande variété de format incluant STIX, STIX2, OpenIOC et CSV. Notre intégration facilite aussi une corrélation augmentée grâce au MISP galaxies et le tagging Intel 471.

Intel 471 offre désormais les flux de données et modules suivant:

Vulnerability : rapports et données structurées pour toutes les CVE que nous identifions au sein de communautés illicites dès lors qu’elles sont converties en armes et produits comme un Exploit.

rapports et données structurées pour toutes les CVE que nous identifions au sein de communautés illicites dès lors qu’elles sont converties en armes et produits comme un Exploit. Malware: rapports de renseignements techniques approfondies sur les malware que nous traquons ainsi qu’un flux en quasi temps réel des IOCs récentes et historiques pour plus de 30 familles de malware.

rapports de renseignements techniques approfondies sur les malware que nous traquons ainsi qu’un flux en quasi temps réel des IOCs récentes et historiques pour plus de 30 familles de malware. Malware ( Freemium ): accès gratuit comme ci-dessus mais limité à 3 familles de malware:

- Azorult

- Emotet

- Vidar

accès gratuit comme ci-dessus mais limité à 3 familles de malware: - Azorult - Emotet - Vidar Bulletproof hosting: flux en quasi temps réel des IOCs associés aux fournisseurs que nous traquons. (Bientôt disponible)

flux en quasi temps réel des IOCs associés aux fournisseurs que nous traquons. (Bientôt disponible) Adversary: renseignement centré sur l’adversaire combinant collecte d’information sur le terrain et analyse au centre de renseignement du siege de la société. (Bientôt disponible)

Nous vous invitons à vous joindre à Intel 471 et les leaders de l’industrie MISP du Computer Incident Response Center Luxembourg (CIRCL) ainsi que McAfee et Walmart pour une table ronde interactive sur le sujet de MISP et de ses bienfaits le 8 Octobre 2020, a 3 p.m. CET, 9 a.m. EDT. Les sujets discutés incluront l’importance d’intégrer différents flux de données, la qualification et le raffinement des données, la valeur opérationnelle de MISP et bien plus. Avec la sortie de notre version Freemium MISP, les participants à cette table ronde seront les premiers à pouvoir bénéficier de cet accès gratuit a nos flux. Inscrivez vous: https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516003541541/WN_dLnJWNZyR5SIeQpUQsWShQ

Pour plus d’information sur MISP, veuillez contacter partnerships@intel471.com.

A propos d'Intel 471

Intel 471 est le meilleur fournisseur de renseignement sur la cybercriminalité en soutien des équipes dédiées au renseignement, à la sécurité et à la fraude. Notre renseignement sur l’Adversaire est basé sur l’infiltration et le maintien d’un accès aux sources fermées au sein desquelles les acteurs de menaces collaborent, communiquent et planifient leurs cyber-attaques. Notre renseignement Malware tire profit de notre connaissance des adversaires et de leurs capacités afin de fournir des données ponctuelles et dans leur contexte sur les malware et l’infrastructure des adversaires. Notre pédigrée est sans égal, construit sur notre experience opérationnelle dans les services de renseignement, l’Armée, les forces de l’ordre et le secteur privé. Nous protégeons votre organisation, vos produits, vos biens et employés. Pour plus d’information: https://www.intel471.com/

Contact pour les médias

CHEN PR pour Intel 471

Jennifer Torode

jtorode@chenpr.com

781-672-3119