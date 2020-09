OTTAWA, 28 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Campagne nationale du coquelicot 2020 de La Légion royale canadienne débutera le 30 octobre prochain, soit, selon la tradition, le dernier vendredi d'octobre. Plusieurs changements seront alors introduits, et ce, non seulement en réponse à la pandémie mondiale, mais aussi dans un contexte d'innovation continue quant aux modalités qu’ont les donateurs pour apporter leur soutien à la campagne.



« Nous accueillons et tenons à remercier plus de 30 entreprises partenaires cette année », d'annoncer le président national M. Thomas D. Irvine. « Grâce à eux, les Canadiens et Canadiennes pourront faire des dons dans près de 25 000 sites à travers le pays. »

Dans la plupart des sites, les boîtes à coquelicots traditionnelles recueilleront les pièces de monnaie et les donateurs pourront, comme d'habitude, y recevoir des coquelicots. Toutefois, compte tenu des enjeux liés à la COVID-19, les filiales de la Légion seront déconseillées d'installer des tables de dons ou de poster des bénévoles à l'entrée des entreprises et dans d'autres lieux publics. Par contre, dans la mesure où cela pourra se faire de façon sécuritaire, de tels sites de collecte pourront encore fonctionner dans certaines régions du pays.

La Légion mènera également un projet pilote de boîte électronique « Donnez. Commémorez. » qui permettra aux gens de donner et de recevoir un coquelicot grâce à la technologie liée à la fonction de paiement sans contact. Les boîtes seront installées à 250 endroits sélectionnés dans tout le pays. Plus de détails sur cette méthode de don suivront au cours des prochaines semaines.

« Vu que de moins en moins de gens transportent de l'argent avec eux et que nous sommes encore en période de pandémie, la Légion tient à être à la fine pointe des nouvelles technologies et à offrir à nos donateurs plusieurs options », a souligné M. Irvine.

Les gens peuvent également choisir de faire un don par l'intermédiaire du site Web national de la Légion. Chaque année, ce sont près de 20 millions de dollars qui sont recueillis pendant la Campagne nationale du coquelicot et qui sont destinés à soutenir les vétérans. Cette aide est dispensée par le biais de programmes et d'initiatives essentiels portant sur un certain nombre de problèmes tels que l'itinérance, l'insécurité alimentaire, les traumatismes liés au stress opérationnel et le processus de demande de prestations gouvernementales. Les fonds reçus sous forme de dons sont également utilisés pour soutenir les familles des vétérans et les communautés, et promouvoir le Souvenir.

Masques (couvre-visages) de la Légion

Cette année, en réponse à la pandémie, la Légion a développé un masque non médical à l’intention des vétérans et du grand public. Ces masques seront offerts pendant la période du Souvenir et peuvent être commandés sur le site poppystore.ca/fr; certaines filiales à travers le pays l’offrent également. Les revenus seront versés aux recettes générales pour soutenir le travail de la Légion et de ses filiales. À ce jour, 40 000 masques ont été vendus, et d'autres sont en cours de commande. Les masques, conçus par la Légion, sont fabriqués au Canada.

Cérémonie nationale

Le 11 novembre prochain, la Légion présentera en direct sur Facebook la cérémonie nationale du jour du Souvenir. Radio-Canada, le radiodiffuseur hôte traditionnel, assurera également la couverture de la commémoration.

Pour la toute première fois toutefois, les spectateurs sont fortement déconseillés d'assister en personne, en raison de l'espace limité et de l'exigence de distanciation physique. Les participants, moins nombreux, devront respecter la distance de 2 m les uns des autres et porter un masque, sauf pour certaines tâches liées à la cérémonie. D'autres changements prévus pour la cérémonie nationale de cette année ont déjà été publiés. Des changements similaires peuvent aussi être apportés dans d'autres communautés canadiennes. Veuillez consulter les filiales locales de la Légion pour obtenir des informations sur votre région.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique, et compte quelque 260 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

