Paris - La Défense, 28 septembre 2020 – Compte tenu des niveaux actuels d’activité et du rythme de réduction des coûts depuis le début du troisième trimestre 2020, Tarkett anticipe des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché. Par conséquent, le Groupe met à jour ses perspectives pour 2020.

Informations préliminaires sur le T3 2020

La tendance des ventes au T3 2020 est encore inférieure au niveau de l’année dernière dans la plupart des segments :

Amélioration séquentielle par rapport au T2 2020 en EMEA, se traduisant par une baisse des ventes à un chiffre par rapport au T3 2019, et stabilité du chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine, notamment grâce à la reprise de l’activité résidentielle ;

Amélioration séquentielle par rapport au T2 2020 en Amérique du Nord, bien que les ventes enregistrent toujours une baisse à deux chiffres par rapport au T3 2019. L’activité commerciale s’améliore lentement et l’exposition à l’activité résidentielle est moins importante que dans les autres régions du Groupe ;

Comme anticipé, baisse des ventes à deux chiffres dans le Sport. Le niveau d’activité et la saisonalité du Sport ont été affectés par des retards, des reports et des annulations de projets en raison de la pandémie de Covid-19.

La rentabilité du T3 2020 sera préservée grâce à un solide niveau de réduction des coûts au cours du trimestre :

La baisse des coûts générée par les actions structurelles est désormais estimée à plus de 45 millions d’euros en 2020 (contre l’estimation précédente de plus de 30 millions d’euros) compte tenu des atteintes du T3;

La baisse des coûts des matières premières est maintenant estimée à plus de 15 millions d’euros au S2 2020 par rapport au S2 2019 au vu de la tendance du T3;

La marge d’EBITDA ajusté du T3 2020 est attendue supérieure à celle de l’année dernière (12,7% des ventes au T3 2019).

Perspectives 2020

Le niveau d’incertitude concernant la demande reste encore élevé. En effet, la pandémie reste active et de nouvelles mesures de confinement sont mises en place dans certaines régions. Tarkett reste prudent sur la fin de l’année compte tenu du manque de visibilité et s’attend à une baisse du chiffre d’affaires au second semestre 2020 globalement en ligne avec celle du premier semestre 2020.

Compte tenu des mesures de réduction des coûts actuellement mises en œuvre, Tarkett prévoit désormais une marge d’EBITDA ajusté en 2020 globalement en ligne avec celle de 2019 (marge 2019 : 9,4% des ventes) et un levier financier1 inférieur à 3,0x à fin décembre. L’objectif initial de levier pour 2020 (entre 1,6x et 2,6x) avait été suspendu le 8 avril 2020 en raison du contexte.

L’impact à plus long terme de la pandémie de Covid-19 sur la demande n’est pas encore connu. Tarkett est cependant confiant dans la résilience de son modèle même dans un environnement économique dégradé. Tarkett poursuit la mise en œuvre du plan stratégique Change to Win, notamment en accélérant les actions de réduction de coûts et en renforçant les initiatives de développement des ventes.

Le Groupe a rappelé lors de la publication des résultats semestriels que ses objectifs de moyen terme restent valables. Dans les principales régions du Groupe, la croissance organique devrait être supérieure à la croissance moyenne du PIB en 2021 et 2022. Par ailleurs, Tarkett prévoit d’atteindre une marge d’EBITDA ajusté supérieure à 12% en 2022. Enfin, le Groupe prévoit un levier financier compris entre 1,6x à 2,6x l’EBITDA ajusté à la fin de l’exercice 2021 et de l’exercice 2022.

Conformément au calendrier initial, le Groupe publiera les résultats du 3ème trimestre le 28 octobre 2020 après clôture.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet ( www.tarkett.com ). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2019. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle® , tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120 et CAC Mid 60. www.tarkett.com .

Définition des indicateurs alternatifs de performance (tels que définis dans notre Document d’Enregistrement Universel 2019)

L’EBITDA ajusté est le résultat d’exploitation avant dépréciations et dotations aux amortissements et retraité des produits et charges suivants : coûts de restructuration visant à accroître la rentabilité future du Groupe, plus-values et moins-values réalisées sur des cessions significatives d’actifs, provisions et reprises de provision pour perte de valeur, coûts relatifs aux regroupements d’entreprises et aux restructurations juridiques, dépenses liées aux rémunérations en actions et les autres éléments ponctuels, considérés comme non récurrents par nature.

