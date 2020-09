HAMILTON, Ontario, 28 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation émanant de l'industrie qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada, favorise l’expansion de l'écosystème manufacturier du Canada en finançant un projet de numérisation des services de 200 entreprises qui desservent les secteurs industriel, minier et énergétique de la Saskatchewan.



« En plus de financer des projets de fabrication novateurs, l'un de nos principaux objectifs est de développer de nouvelles grappes ayant un important potentiel d'innovation et de commercialisation, explique Jayson Myers, PDG de NGen. Le soutien au projet de numérisation de la SIMSA répond directement à cet objectif, puisqu’il permet à la SIMSA et à ses membres d’établir des liens avec d'autres entreprises, organisations et grappes à travers le pays. C'est une étape importante de l’établissement de l'écosystème dont nous avons besoin pour faire du Canada un chef de file mondial des technologies de fabrication de pointe. »

La SIMSA (Saskatchewan Industrial Mining Supplier Association) représente 200 fournisseurs miniers qui sont responsables de plus de 10 milliards de dollars de revenus, de 8 milliards de dollars du PIB et qui ont un impact sur 21 000 emplois. La pandémie a eu un impact sur les activités de la SIMSA, notamment sur des événements d'approvisionnement et des salons professionnels qui étaient essentiels à la survie de nombreuses entreprises membres. Avec le soutien de NGen, la SIMSA est en train de créer une nouvelle plateforme numérique, SIMSA Digital, qui permettra aux membres et aux clients des membres de continuer à faire des affaires ensemble grâce à la numérisation des pratiques actuelles et à la création de nouveaux partenariats et de nouvelles possibilités commerciales. La nouvelle plateforme permet également à la SIMSA et à ses membres de se connecter virtuellement à d'autres associations de l'industrie minière au Canada, ce qui favorise l'innovation et la collaboration entre nouveaux partenaires dans les secteurs industriels traditionnels et non traditionnels.

«La supergrappe de la fabrication de nouvelle génération rassemble le meilleur des capacités de fabrication et de technologie du Canada pour donner à nos produits un avantage concurrentiel. Ce nouveau projet de développement d'écosystème offrira des opportunités de transformation numérique à une communauté de 200 fournisseurs miniers de la Saskatchewan, la plupart d'entre eux des petites et moyennes entreprises (PME) », a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

« SIMSA Digital aura un impact sur nos membres grâce à la croissance des revenus directs et indirects et des exportations, ce qui entraînera une augmentation du PIB et du nombre d'employés, explique Eric Anderson, directeur administratif de la SIMSA. La nouvelle plateforme donne également aux membres la capacité d'attirer des investissements et des acheteurs étrangers, et leur offre de nouvelles possibilités de collaboration, d'innovation, de création de propriété intellectuelle et de vente transversale, tant au niveau national qu'international. »

Ce projet est le premier d'une série de projets de création de grappes soutenus par NGen dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation du gouvernement du Canada. NGen prévoit accroître le financement des supergrappes grâce à des co-investissements pour faciliter la création de grappes améliorant la collaboration et la coopération entre les PME et les organismes de soutien, et ce, dans le but d'accélérer la mise en œuvre, la mise à l'échelle et la commercialisation des technologies de fabrication de pointe au Canada.

