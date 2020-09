BROSSARD, Québec, 28 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), est heureux d’annoncer les nominations de M. Vincent Duhamel et de M. Robert J. Dunn au conseil d’administration de la Société (le « Conseil »).



M. Duhamel a acquis une solide expérience dans les entreprises en démarrage, la restructuration des opérations ainsi que dans la gestion de grandes équipes d’investissement dans des environnements multiculturels. M. Duhamel est vice-président du conseil d’administration de Fiera Capital, une importante société indépendante de gestion d’actifs. Avant de se joindre à Fiera Capital, il a occupé plusieurs postes de direction en Asie et au Canada. M. Duhamel a joué un rôle actif au sein de plusieurs conseils et comités, notamment au CFA Institute et à la Bourse de Hong Kong.

Fort d’une vaste expérience de 40 ans dans le secteur de l’assurance, M. Dunn apporte son expertise entre autres dans les secteurs des finances et des communications. De 2017 à 2019, M. Dunn a occupé le poste de vice-président du conseil d’administration et vice-président exécutif de HUB International Québec ltée.

« Nous sommes ravis que Vincent et Robert aient accepté de se joindre au Conseil. Je suis convaincu que leur vaste expérience de travail et leurs relations d’affaires vont contribuer directement à la croissance et au succès de notre entreprise », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

Le conseil d’administration a approuvé l’octroi de 600 000 options d’achat d’actions à M. Duhamel et 500 000 options d’achat d’actions à M. Dunn. Les options octroyées sont acquises à raison de 50% par année débutant au premier anniversaire de l’octroi. Le prix d'exercice a été établi à 0,285 $ par action. La date d'expiration à laquelle ces options peuvent être exercées a été établie au 28 septembre 2025.

La Société annonce aussi la démission de M. Georges Hébert de son poste d’administrateur et de président du comité d’audit. Le Conseil souhaite remercier M. Hébert pour sa contribution au développement de DIAGNOS.

La Société annonce également que plus tôt aujourd’hui lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, les actionnaires désintéresses ont adopté, sous réserves d’acceptation règlementaire, une résolution à l’effet que le nombre maximal d’actions ordinaires du capital-actions de la Société qui seront réservées pour émission est porté à 9 000 000 d’actions ordinaires, soit une augmentation de 3 000 000 d’actions ordinaires.

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

