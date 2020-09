GUELPH, Ontario et LONGUEUIL, Québec et MONCTON, Nouveau-Brunswick, 28 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Producteurs de grains du Québec, les Grain Farmers of Ontario et l’Atlantic Grains Council lancent une campagne conjointe pour sensibiliser le public à la situation précaire de nombreuses entreprises de grandes cultures.



Les producteurs de l’est du Canada ne peuvent rivaliser avec les agriculteurs américains, qui recevront en 2020 quelque 32 G$ U.S. en subventions directes de la part de l’Administration Trump. Cette aide cause des distorsions importantes sur les marchés au moment même où le gouvernement fédéral refuse d’améliorer ses programmes de gestion des risques, comme il s’y était engagé lors de la dernière campagne électorale.



Des agriculteurs de partout au Canada demandent donc à Ottawa d’intervenir rapidement et de prévoir des fonds additionnels pour le programme Agri-stabilité, dont le financement a été réduit par le gouvernement conservateur en 2012.



Ce programme offre aux agriculteurs une protection financière lorsqu’ils sont confrontés à des situations hors de leur contrôle. Les agriculteurs doivent être en mesure de couvrir au minimum leurs dépenses de production, à défaut de quoi plusieurs d’entre eux devront fermer les livres.



« Nous menons cette campagne de sensibilisation parce que le gouvernement fédéral doit aider à uniformiser les règles du jeu pour nos agriculteurs qui sont confrontés à une baisse des prix des grains causée par l’aide agricole de 32 G$ U.S. accordée par le gouvernement des États-Unis à ses agriculteurs. Ceux-ci détiennent ainsi un avantage sur les producteurs canadiens, non seulement du point de vue du prix, mais aussi du point de vue de l’argent dont ils disposent pour investir dans leurs entreprises et leurs opérations », a déclaré Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.



« Les producteurs de céréales et d’oléagineux sont unis et nous voulons que le public comprenne qu’en raison des mesures prises par le président Trump pour protéger les agriculteurs américains, le Canada perdra un grand nombre de ses entreprises agricoles, qui ne peuvent plus être concurrentielles avec celles des États-Unis. Ultimement, le Canada perdra sa capacité de cultiver ses propres aliments. C’est une situation dangereuse pour tous les Canadiens », a ajouté Markus Haerle, président du conseil d’administration des Grain Farmers of Ontario.



« L’incertitude persistante sur le marché causée par les différends commerciaux et la COVID-19 a entraîné une baisse des prix des produits de base. La situation est doublement difficile pour les agriculteurs, car les prix de leur matière

première et autres intrants augmentent, et il n’y a pas d’amélioration en vue. Nous avons besoin de l’appui du gouvernement aujourd’hui », a renchéri Roy Culberson, président de l’Atlantic Grains Council.



La campagne publicitaire sera diffusée à la radio et sur des plateformes numériques partout au Québec, dans les provinces atlantiques et en Ontario.



Pour visionner la campagne.



Les agriculteurs doivent pouvoir couvrir le coût de la production, car sinon, beaucoup d‘entre eux ne seront pas en mesure de survivre beaucoup plus longtemps.

Contact:

Renseignements

Au Québec

Julie Mercier

Conseillère aux communications, PGQ

514 743-9410

jmercier@pgq.ca



Simon Pierre Côté

581 985-8774

medias@lorangebleue.biz



Provinces de l’Atlantique

Heather Russell

506-381-5404

heather@atlanticgrainscouncil.ca



Ontario

Victoria Berry

226-820-6641

vberry@gfo.ca

Markus Haerle

613-229-8336