澳大利亚悉尼和东京, Sept. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超大规模数据中心专业公司AirTrunk今天宣布，该公司将通过在东京印西新建300兆瓦（MW）以上超大规模数据中心园区的计划，进入亚洲最大的数据中心市场（除中国外）。园区的初始阶段约为60 MW，力争在2021年末开放，以支持固定客户的需求。



作为亚洲最大的独立数据中心之一， AirTrunk TOK1将可扩展至300兆瓦以上，使公共云端客户拥有快速扩展的能力，以支持他们在日本不断增长的容量需求。这座数据中心是该公司在亚太（APAC）地区建造的第六个中心，使其平台在五个一级市场的总容量超过750兆瓦。

AirTrunk创始人兼首席执行官Robin Khuda表示，日本已为大幅加速云计算发展做好了准备。

“日本是一个高度发达的市场，拥有强大的国际互连性，巩固了其作为亚洲技术和数据中心枢纽的地位。日本将通过包括TOK1等超高速数据中心在内的关键基础设施实现云应用的快速增长。”

“我们致力于为亚太地区主要市场的云客户提供安全、可靠、可扩展、成本效益高的基础设施，而TOK1正是我们这一承诺的一个组成部分。我们正在为数据中心平台的所有客户确保卓越运行和一致体验，”Khuda先生表示。

AirTrunk日本区负责人Nori Matsushita表示，日本当地团队将利用AirTrunk从其位于悉尼、慕尼黑、新加坡和香港的超大规模数据中心开发中获得的全球数据中心专业知识和区域标准。

“AirTrunk独特的构造方法、安全往绩以及对提供高效和可持续数字生态系统的承诺将是我们在日本取得成功的关键。我们期待着与合作伙伴共同努力，在印西建成这座规模巨大的数据中心。”

日本建筑集团大和房屋已被指定为总承包商，并且将参股该项目。他们的当地专业知识、业务关系和强大的建筑资质将为项目开发带来助益。

数据中心将为当地经济带来多项效益，包括在建筑和持续运营期间的大量投资和数百份工作。

TOK1将包括面积超过13公顷的地块上修建的七座建筑。这座运营商中立数据中心位于印西市数据中心枢纽的战略位置，将以多条光纤路径为园区提供强大的国际和国内连接。至关重要的是，AirTrunk已落实了接入站场的高压电源供应，配备专门的66kV变电站为数据中心供电。AirTrunk的高效设计将实现1.15的超低功耗效率（PUE），从而实现显著的能效。

今年早些时候，由麦格理亚洲基础设施基金二期（MAIF2，麦格理的基础设施和房地产管理基础设施基金）牵头并包括公共部门退休金投资委员会（PSP Investments）的财团收购了AirTrunk 88%的股份，对公司的估值超过30亿澳元，提供了必要的资本和专业知识以进一步实现AirTrunk在整个亚太地区的扩张计划。

TOK1是AirTrunk不断增长的超大规模数据中心平台的最新补充，该平台包括位于悉尼西（130 MW）、悉尼北（110 MW）、墨尔本（130 MW）、新加坡（60 MW）和香港（20 MW ）的设施。

关于AirTrunk

AirTrunk是为亚太地区的云、内容和大型企业客户创建平台的一流超大规模数据中心专业公司。公司开发和运营的数据中心园区具有行业领先的可靠性、技术创新和能效。AirTrunk独特的实力、设计和构建方法使其能够以显著低于市场的建造和运营成本为客户提供可扩展和可持续的数据中心解决方案。

Airtrok是一家私营公司，拥有充足的资本为其在亚太地区的数据中心开发提供资金。有关AirTrunk的更多信息，请访问 https://www.airtrunk.com/

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