シドニー、東京, Sept. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ―ハイパースケールデータセンターのスペシャリストであるAirTrunkは、本日、アジア(中国を除く)最大のデータセンター市場への参入を発表しました。千葉県印西市に300メガワット以上の規模となるハイパースケールデータセンターを建設する予定です。2021年後半には、第一段階として60メガワットまで対応したキャンパスをオープンし、既存のお客様の需要をサポートします。



アジア最大級の独立系データセンターとなるAirTrunk TOK1は、最終的に300メガワットを超える規模で運用され、容量の急増が喫緊の課題である日本のパブリッククラウド利用者のニーズにお応えします。このデータセンターは、AirTrunkがアジア太平洋地域に設置する6番目のデータセンターとなり、弊社は合計で750メガワット超のプラットフォームを5つの主要市場で展開します。

AirTrunkの創業者であり最高経営責任者であるロビン・クーダは、日本で急速に発展しているクラウド市場について次のように述べています。

「日本は高度に発展した市場で、国際的な接続性も確立されており、アジアの技術およびデータセンターのハブとしての役割を果たしています。日本におけるクラウド利用の急増に対応するには、TOK1のようなハイパースケールデータセンターを含む、重要なインフラの整備が不可欠です。

弊社は、アジア太平洋地域の主要市場において安全で信頼性が高く、拡張性を備え、費用効果の高いインフラをクラウド利用者に提供するという使命を掲げており、TOK1はその一環となります。オペレーショナルエクセレンスを維持し、弊社のデータセンタープラットフォームの利用者に一貫性のあるエクスペリエンスを提供します。」

AirTrunk日本代表、松下典弘は、次のように述べています。

「日本のチームは、AirTrunkのグローバルデータセンターに関する専門知識や、シドニー、メルボルン、シンガポール、香港でのハイパースケールデータセンター開発で得られたこの地域の標準に関する知見を活用します。

弊社独自の施工法と安全実績、そして効率的、持続的なデジタルエコシステムを提供するという使命感が、日本での成功の鍵となります。印西の大規模データセンター開設に向けて、パートナーの皆様とプロジェクトを進めていくことを楽しみにしています。」

このプロジェクトへの出資者でもある日本の大手建築会社、ダイワハウス工業株式会社は、総合建設請負業者として指名されました。同社が有する現地の専門知識、ネットワーク、信頼できる施工実績は、今回の開発における強みです。

データセンターは地域の経済にも貢献します。多額の投資をはじめ、建設段階やその後の運用において、数百件の雇用を生み出します。

TOK1は、13ヘクタール超の土地に建てられる7つの建物で構成されます。データセンターが集まる印西市という戦略的な立地のキャリアニュートラルなデータセンターには、複数のファイバーを敷設し、国内、国際接続性を提供します。また、自社で66キロボルトの変電所を設置し、データセンターへの高圧電力供給を確保します。AirTrunkの効率化設計により消費電力を大幅に抑え、PUE 1.15という優れた電気使用効率を実現します。

今年の初め、Macquarie Infrastructure and Real Assetsが管理するインフラファンドであるMacquarie Asia Infrastructure Fund 2 (MAIF2)が率いるコンソーシアムと Public Sector Pension Investment Boardが、AirTrunkの株式の88パーセントを取得しました。投資総額は30億豪ドル超にのぼり、AirTrunkはアジア太平洋地域での事業拡大の実現に必要な資金や専門知識を確保しています。

AirTrunkは現在、シドニー西部(130メガワット)、シドニー北部(110メガワット)、メルボルン(130メガワット)、シンガポール(60メガワット)、香港(20メガワット)にハイパースケールデータセンターを開設しており、TOK1は6番目のプラットフォームとなります。

AirTrunkについて

AirTrunkは業界最高クラスのハイパースケールデータセンター専門企業です。アジア太平洋地域全体で、クラウド向け、コンテンツ向け、大企業向けのプラットフォームを創造しています。業界最高レベルの信頼性、技術、イノベーション、エネルギー効率で、データセンターキャンパスを開発、運用しています。

AirTrunkの独自の能力、設計、施工方法を駆使し、拡張性、持続性のあるデータセンターソリューションを、建設、運用にかかるコストを抑えて提供しています。

AirTrunkは、アジア太平洋地域全体でデータセンター開発事業を行う、十分な資本を備えた非公開会社です。AirTrunkについての詳しい情報は、https://www.airtrunk.com/をご覧ください。

