QUÉBEC, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file en matière de solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite de niveau 1 à 5, est fière d’annoncer la nomination de M. Dino Rambidis à titre de chef de la direction financière en date du 2 septembre 2020.



M. Rambidis compte une trentaine d’années d’expérience dans des postes de direction financière au sein d’entreprises publiques et privées dans différents secteurs, notamment dans le domaine financier. Avant de se joindre à LeddarTech, il a occupé les fonctions de chef de la direction financière chez Stornoway Diamond Corporation, de vice-président principal, Finances corporatives chez Fiera Capital et de vice-président, Finances et opérations chez Investissements PSP.

Chez LeddarTech, M. Rambidis sera responsable de superviser les activités financières, fiscales, de comptabilité générale et d’audit de l’entreprise, ainsi que de participer activement, en tant que stratège financier, aux orientations et à la planification stratégique de LeddarTech et de ses projets. M. Rambidis assumera ses nouvelles fonctions en remplacement de M. Claude Doré, qui partira à la retraite.

« Je suis enchanté que Dino ait rejoint l’équipe de direction de LeddarTech comme chef de la direction financière », a déclaré M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Dino dispose d’un savoir-faire fonctionnel approfondi, et de solides connaissances techniques dans tous les aspects de la finance, de la planification financière et de la comptabilité d’entreprise acquises durant ses trente années d’expérience dans les secteurs privé et public. Cette expérience démontre que Dino possède les capacités de leadership requises pour gérer de manière stratégique le portefeuille financier de LeddarTech tandis que nous continuons de mener LeddarTech vers le succès et la croissance durable », a ajouté M. Boulanger.

M. Rambidis a fait remarquer : « Je suis impatient de rejoindre l’équipe de direction de LeddarTech et de diriger son organisation financière ». Avant de poursuivre : « LeddarTech s’est positionnée comme chef de file en matière de technologie de capteurs soutenant les applications d’aide à la conduite et de conduite autonome. LeddarTech est une entreprise à surveiller suite à l’expansion de son portefeuille de solutions et l’intégration de LeddarVision, une solution de fusion de données de capteurs et de perception pour les applications de niveau 1 à 5, qui a accompagné l’acquisition de VayaVision », a conclu M. Rambidis.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan des solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™. LeddarTech propose aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 une solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente qui leur permet de développer des LiDARs solid-state de classe automobile sur la base du LeddarEngine™. LeddarTech a mis au point 14 générations de LiDARs solid-state axés sur la plateforme LeddarEngine, qui fonctionnent 24/7 dans des environnements difficiles. Cette plateforme est activement déployée dans des navettes autonomes, des camions, des autobus, des véhicules de livraison, des robotaxis et des applications pour villes ou usines intelligentes. Détentrice de plus de 80 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome de niveau 1 à 5.

