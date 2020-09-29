魁北克市, Sept. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1级至5级自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的行业领导者 LeddarTech ®很自豪地宣布任命Dino Rambidis先生为首席财务官，自2020年9月2日起生效。



Rambidis先生曾在多个行业（特别是金融领域）的上市公司和私营企业担任高级财务管理职位，积累了近30年的丰富经验。在加入LeddarTech之前，Rambidis先生曾在Stornoway Diamond Corporation担任首席财务官，在Fiera Capital担任企业财务高级副总裁，在PSP Investments担任财务与运营副总裁。

在LeddarTech，Rambidis先生将负责监管公司运营方面的财务、企业会计、税务和审计事务，并作为财务战略师积极参与LeddarTech及其项目的方向和战略规划。Rambidis先生将接替即将退休的Claude Doré先生担任首席财务官一职。

“我很高兴Dino加入LeddarTech的执行团队担任首席财务官，” LeddarTech首席执行官Charles Boulanger先生表示。“Dino在私营企业和上市公司领域积累了30年的工作经验，在企业财务、财务规划和会计的各个方面都拥有深厚的职能专业知识和技术背景。Dino的丰富经验表明，随着我们不断优化LeddarTech以获得成功和可持续增长，他具备必要的领导能力，能够对LeddarTech的财务投资组合进行战略管理，”Boulanger先生总结道。

Rambidis先生表示：“我期待着加入LeddarTech的领导团队并领导其金融组织。” 他接着说道，“LeddarTech已将自己定位为可实现自主和辅助驾驶应用的传感器技术领域的全球领导者。LeddarTech是一家值得关注的公司，特别是在不断扩展其解决方案组合之后，包括收购VayaVision，以及紧随其后推出1级至5级传感器融合和感知平台LeddarVision™，”Rambidis先生总结道。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的领先企业。LeddarTech成立于2007年，通过其LeddarVision™传感器融合和感知平台，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。LeddarTech为1-2级汽车系统集成商提供具有成本效益、可扩展、多功能的LiDAR开发解决方案，使得他们能够在LeddarEngine™的基础上开发汽车级固态LiDAR。LeddarTech拥有基于在恶劣环境中全天候运行的LeddarEngine平台的14代固态LiDAR。此平台被广泛部署在自动穿梭车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，其超过80项专利技术（已授予或申请中）提升了1-5级的ADAS及自动驾驶性能。

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