魁北克市, Sept. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是無人駕駛汽車及高級駕駛者輔助系統環境感應解決方案的業界領導者，欣然宣佈委任 Dino Ramibdis 為財務總監，於 2020 年 9 月 2 日生效。



Ramibdis 先生曾於多個行業（特別是金融業）的上市和私人公司擔任金融管理職位，擁有約 30 年的資深經驗。在加入 LeddarTech 之前，Ramibdis 先生曾在 Stornoway Diamond Corporation 擔任財務總監、在 Fiera Capital 擔任企業財務部高級副總裁，並在 PSP Investments 擔任財務與營運部副總裁。

在 LeddarTech，Rambidis 先生將負責監督公司營運的財務、企業會計、稅務和審計方面的工作，並透過財務策略專家的崗位積極參與 LeddarTech 及其項目的方位和策略規劃。Rambidis 先生將擔任財務總監，接替即將退休的 Claude Doré 先生。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「我很高興 Dino 加入 LeddarTech 的執行團隊成為財務總監。Dino 在私人和公共領域擁有 30 年的經驗，在企業財務、財務規劃和會計方面都擁有豐富的職能專業知識和技術知識。Dino 的經驗表明他擁有策略管理 LeddarTech 的財務投資組合所需的領導力，而我們將繼續優化 LeddarTech 以取得成功和可持續增長。」

Rambidis 先生表示：「我期待加入 LeddarTech 的領導團隊，全力領導其金融組織。LeddarTech 已將自己定位為感應器技術的全球領導者，可實現自動駕駛和輔助駕駛應用。LeddarTech 是值得關注的公司，因為公司積極擴展其解決方案產品組合，以包括 LeddarVision ™（用於第 1 級至第 5 級應用的傳感器融合和感知技術），而且公司較早前收購 VayaVision 。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車及先進駕駛員輔助系統的環境感應解決方案的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以透過其 LeddarVision™ 解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。LeddarTech 為 1-2 級汽車系統集成器商提供了划算、可擴展的多功能 LiDAR 開發解決方案，使其能夠基於 LeddarEngine™ 開發汽車級固態 LiDAR。LeddarTech 擁有基於 LeddarEngine 平台的 14 代固態 LiDAR，其可在惡劣的環境中全天候運行。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新， 其超過 80 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及第 1 級至第 5 級的無人駕駛能力。

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