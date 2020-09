MARE NOSTRUM

Lancement du fonds de dotation du Groupe

« In mare fundis Aquas »

Grenoble, le 29 septembre 2020 – 8h00 - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le lancement de son fonds de dotation « In mare fundis Aquas » qui aura pour mission de favoriser et accompagner les initiatives d’intérêt général en faveur de l’intégration professionnelle et de l’employabilité.

Agissant depuis plus de 15 ans dans l’univers des Ressources Humaines, Mare Nostrum a décidé de s’inscrire dans une démarche active afin de donner un cadre organisationnel aux actions solidaires qui font partie de l’ADN du Groupe depuis sa création. Témoin de l’évolution des besoins en matière d’emploi, le Groupe souhaite au travers de ce fonds de dotation et des missions qu’il va mener, se positionner en tant qu’acteur de la solidarité.

« In mare fundis Aquas » a pour vocation de devenir un vecteur d’initiatives pour l’emploi et vers l’emploi. Fort d’un constat récurrent de pénurie de compétences alors même que le nombre de demandeurs d’emploi ne baisse pas, l’ambition du Groupe Mare Nostrum est de rassembler acteurs privés, institutionnels et particuliers autour d’une démarche collective et altruiste pour l’employabilité de tous.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, a déclaré : « L’Humain est au cœur de notre écosystème depuis la création du Groupe et la solidarité fait partie intégrante de nos valeurs. Il était donc naturel pour nous d’aller au bout de cette démarche et d’institutionnaliser les actions solidaires que nous menons déjà ainsi que celles à venir. Convaincus que les petits ruisseaux font les grandes rivières, nous souhaitons au travers de ce fonds de dotation acter notre engagement et participer à notre niveau à la réussite professionnelle de tout un chacun. »

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

