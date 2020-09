Smart Rx s’engage dans la sérialisation aux côtés des pharmaciens avec l’ambition d’équiper 6 000 pharmacies françaises d’ici la fin d’année.

Boulogne-Billancourt, le 29 septembre 2020 – Smart Rx, éditeur spécialisé dans les solutions et services pour la pharmacie depuis plus de 30 ans, lance Smart Rx Sérialisation, une solution globale et innovante conçue pour faciliter le travail des pharmaciens dans l’identification des médicaments contrefaits.

A la suite de la directive européenne 2011/62/UE entrée en vigueur le 9 février dernier, tous les médicaments doivent désormais être dotés de dispositifs de sécurité permettant la vérification de leur conformité et authenticité sur le marché. Toutes les pharmacies et les centres hospitaliers français, sont par conséquent obligés de mettre en place des mesures pour sécuriser la chaîne de distribution des médicaments.

Dans ce cadre, chaque boîte de médicaments en circulation doit désormais disposer :

d’un dispositif de sécurité physique, soit une pastille autocollante appliquée sur la boîte ;

d’un Data Matrix, un QR code permettant de vérifier la conformité de la boîte et contenant toutes les informations relatives au médicament (date d'expiration, date de production, numéro du lot, etc.).

Smart Rx, à la pointe sur le sujet de la sérialisation

Parmi les tous premiers éditeurs français certifiés par le CNOP et par France MVO, Smart Rx a développé Smart Rx Sérialisation, une solution de contrôle qui permet le tracking des Data Matrix pour vérifier l’authenticité de chaque boîte de médicaments et garantir la conformité des produits auprès des pharmaciens tout en conservant l’historique des données.

Trois possibilités d’activation s’offrent aux pharmaciens, en fonction de leurs besoins :

1) Activation uniquement en vente : la vérification et la désactivation de la boîte se font exclusivement durant la facturation ;

2) Activation en réception de commande (recommandé par Smart Rx et France MVO ) : la vérification se fait en réception de commande et la désactivation de la boîte lors de la vente ;

3) Activation et dé-commissionnement en réception de commande : la vérification et la désactivation de la boîte se font en réception de commande.

Smart Rx a fait le choix d’assurer une communication directe à la base européenne gérée par France MVO ou, comme recommandé par l’Ordre des Pharmaciens, par une connexion sécurisée et authentifiée en utilisant la carte CPS du pharmacien. Le choix de ce paramétrage est du ressort du pharmacien.

Digitale, simple et intuitive, Smart Rx Sérialisation permet notamment d’optimiser le temps de gestion des processus grâce à plusieurs astuces opérationnelles, telles que :

la distinction et la sélection automatisées des alertes : le pharmacien ne visualise que les alertes bloquantes, ce qui n’a pas d’impact sur les gestes métier du pharmacien pour les 99.99% de boîtes conformes,

l’optimisation des temps de gestion : la solution est adaptée aux gestes métiers du quotidien, le traitement de sérialisation est réalisé en tâche de fond, afin de ne pas pénaliser les gestes métiers comme le scan de produits en réception,

la réduction des coûts et suivi : Smart Rx inclut dans le forfait de la licence logicielle la mise en place de la solution sérialisation ainsi qu’une formation à distance dédiée aux pharmaciens.

Smart Rx facilite la lutte contre la falsification de médicaments en France

Capable de s’intégrer à toute typologie de pharmacies, Smart Rx Sérialisation pourra ainsi être déployée auprès de l’ensemble du réseau de pharmacies partenaires de la solution Smart Rx, soit près de 6 000 officines.

« Face à une réglementation européenne contraignante pour les pharmaciens, Smart Rx a su développer une solution, simple, intuitive et rassurante. Les premiers retours utilisateurs nous confirment la valeur ajoutée de notre solution et sa facilité d’utilisation. Elle permet aux pharmaciens de ne plus intégrer la sérialisation comme une contrainte dans leur gestion quotidienne », ajoute Stéphane Roux, Directeur R&D chez Smart RX





A propos de Smart Rx



Spécialisé depuis 30 ans dans la technologie et les services dédiés aux pharmacies, Smart Rx fait partie du Groupe CEGEDIM. Elle propose des solutions globales et innovantes pour faciliter et optimiser le fonctionnement et la gestion des officines. Son offre se compose d’une large gamme de logiciels, matériels et services pour l’aide à la vente, la gestion et le pilotage des points de vente ainsi que l’accompagnement des patients. Smart RX compte 300 collaborateurs en région.



Pour en savoir plus : https://www.smart-rx.com/







A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de 504 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





