Valmet Oyj:n pörssitiedote (sisäpiiritieto) 29.9.2020 klo 9.30



Valmet tiedotti 17. kesäkuuta 2020 hankkineensa Solidium Oy:ltä 14,88 prosenttia Neleksen osakkeista ja on vähitellen kasvattanut omistustaan edelleen 29,5 prosenttiin.

Valmet näkee, että näiden kahden yhtiön yhdistäminen loisi erinomaista arvoa Valmetin ja Neleksen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä. Valmet on tänään lähestynyt Neleksen hallitusta ehdotuksella aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön mahdollisesta sulautumisesta.

Sulautumisehdotus perustuu vahvaan teolliseen logiikkaan ja pitkän aikavälin omistaja-arvonäkökulmaan. Sekä Valmet että Neles ovat johtavia aloillaan, yhtiöillä on yhteistä historiaa, ne palvelevat suurelta osin samanlaisia globaaleja asiakasteollisuuksia ja hyötyvät samoista globaaleista megatrendeistä. Yhdessä Valmet ja Neles muodostaisivat Pohjoismaisen globaalisti johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuuden aloille sekä yli 16 000 ammattilaisen globaalisti tasapainoinen, maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatio.

Yhteenliittymä loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille. Se muodostaisi vahvan alustan liiketoiminnan kasvulle jatkossa erityisesti automaatiojärjestelmissä ja venttiileissä. Lisäksi yhteenliittymä olisi jännittävä mahdollisuus Neleksen ja Valmetin työntekijöille, sekä molempien yhtiöiden asiakkaille, jotka hyötyisivät yhteenliittymän ja sen tarjooman vahvuudesta. Täsmällisemmin sanottuna sulautuminen loisi globaalin johtajan, jolla olisi

yli 16 000 työntekijää ja yli 4 miljardin euron liikevaihto

johtavat markkina-asemat segmenteissään

suuri osuus liiketoiminnasta toistuvaa ja vakaata, hyvän kannattavuuden liiketoimintaa, jonka muodostaisivat palvelut, automaatiojärjestelmät ja venttiilit

vahva luottamus ja maine asiakkaiden keskuudessa

globaalisti tasapainoinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on syvä ymmärrys prosessiteollisuuden asiakkaista ja yhteinen tulossuuntautunut toimintatapa

ainutlaatuiset voimavarat teknologian kehittämiseen ja johtavaan teolliseen internetiin pohjautuvien etäpalveluiden tarjoomaan

erinomaiset mahdollisuudet optimoida taseensa

muun muassa seuraavia synergiamahdollisuuksia: Liikevaihtosynergiat parantuneesta pakettimyynnistä ja ristiinmyynnistä energia- ja prosessiteollisuuden asiakkaille, kattavammasta palvelutarjoomasta sekä laajemmasta palveluverkostosta Synergiat teknologian kehityksessä, merkittävimpinä parantuneet mahdollisuudet prosessiautomaatioteknologian kehittämiseen sekä laajempi etävalvonnan ja ennakoivan huollon tarjooma Kustannussynergiat globaaleista ja alueellisista toiminnoista, yhteisistä toimipaikoista, listatun yhtiön kustannuksista sekä tehokkaammasta toimitusketjusta ja hankintatoimesta



Yhtiöiden välinen sulautuminen edellyttää neuvotteluja molempien yhtiöiden välillä. Vaikka tällaiset neuvottelut aloitettaisiin, ei ole varmuutta siitä, että ne johtaisivat lopullisen sopimuksen solmimiseen.

Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja:

”Valmetilla ja Neleksellä on suurelta osin samanlainen asiakaskunta, yhteistä historiaa ja niitä tukevat pitkän aikavälin megatrendit. Näemme että näiden kahden yhtiön sulautuminen olisi erittäin hyödyllistä sekä Valmetin että Neleksen osakkeenomistajille. Se loisi globaalisti johtavan yhtiön, jolla olisi hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun ja erinomaiseen omistaja-arvoon.

Olemme menestyksekkäästi vieneet Valmetia eteenpäin vuodesta 2013. Tänään Valmet on vahva, jatkuvasti kehittyvä yhtiö, jolla on vankat näytöt arvonluonnista osakkeenomistajilleen, asiakkailleen ja työntekijöilleen. Menneiden vuosien aikana olemme tehneet harkittuja ja menestyksekkäästi integroituja yritysostoja, jotka ovat istuneet hyvin Valmetin strategiaan. Näemme, että myös Valmet ja Neles sopivat strategisesti erinomaisesti yhteen. Automaatioliiketoimintamme menestyminen vuonna 2015 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen osoittaa, että Valmet on taitava säilyttämään yhdistyvien liiketoimintojen keskeiset kilpailuedut ja kehittämään niitä entistä parempaan menestykseen.”

