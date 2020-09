Coloplast A/S

Coloplast afholder i dag kl. 14.00-17.00 dansk tid en virtuel kapitalmarkedsdag. Investorer, analytikere og journalister er inviteret til at deltage, og begivenheden kan tilgås på det dedikerede mikrosite her .

I forbindelse med kapitalmarkedsdagen 2020 vil Coloplast lancere sin nye 2025-strategi "Strive25 – Sustainable Growth Leadership".

Strive25 langsigtede finansielle forventninger

Coloplast forpligter sig fortsat til at levere en stærk omsætningsvækst, markedsledende indtjening og en stærk generering af pengestrømme. Coloplast sigter mod at levere følgende langsigtede finansielle resultater i forhold til referenceåret 2019/20:



Organisk omsætningsstigning på 7-9% p.a.

Overskudsgrad på mere end 30% 1

Anlægsinvesteringer på 4-6% af omsætningen

Effektiv skatteprocent på ~23%2

Virksomhedens politik vedrørende udbetaling af overskydende kapital gennem udbytte er uændret.

Strive25 langsigtede ikke-finansielle ambitioner

Coloplast har fastsat følgende bæredygtige ambitioner og ikke-finansielle mål for 2025:

Reducere udledninger

0 Scope 1 og 2-udledninger gennem 100% vedvarende energi

I 18/19 var 7% af Coloplasts totale udledning Scope 1+2 (svarende til 11.300 ton) og 67% af energien var vedvarende

Forbedre produkter og emballage

80% af vores emballage skal være fremstillet af genanvendelige materialer (i 18/19 var 70% af vores emballage fremstillet af genanvendelige materialer)

50% af vores produktionsaffald skal genanvendes (i 18/19 blev 32% af produktionen genanvendt)

For at kunne levere på selskabets målsætninger inden for bæredygtighed er op til DKK 250m dedikeret til driftsomkostninger og anlægsomkostninger i perioden.3

Finansielle forventninger 2019/20

De finansielle forventninger for 2019/20 er uændrede ved en organisk omsætningsvækst på omkring 4% i faste valutakurser og en rapporteret vækst i danske kroner på 3-4%. Overskudsgraden forventes at være omkring 31% i faste valutakurser og rapporteret vækst i danske kroner.

De finansielle resultater i 2019/20 er blevet negativt påvirket af COVID-19. Igennem hele pandemien, har Coloplast haft tre prioriteter; medarbejderes sikkerhed, fortsat at kunne servicere vores kunder samt at opretholde selskabets drift.





Virtuel Capital Markets Day

Følgende repræsentanter for Coloplast vil være til stede og deltage i den virtuelle kapitalmarkedsdag:





Kristian Villumsen - President & CEO

Nicolai Buhl Andersen - Executive Vice President, Innovation

Oliver Johansen - Senior Vice President, R&D

Anders Lonning-Skovgaard - Executive Vice President & CFO

Paul Marcun - Executive Vice President, Growth

Camilla G. Møhl - Senior Vice President, People & Culture

Allan Rasmussen - Executive Vice President, Global Operations

Præsentationerne på kapitalmarkedsdagen vil være tilgængelige på mikrositet ved begyndelsen af hver præsentation. En webcast af præsentationerne vil blive gjort tilgængelig på vores hjemmeside kort tid efter hver enkelt præsentation. De præsentationer, der vil blive fremlagt på break out-sessionerne den 7. og 9. oktober, vil også blive gjort tilgængelige den 29. september.

