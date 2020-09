GOFORE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.9.2020 KLO 10.00



Miika Nurminen Goforen tytäryhtiö Qentinel Finlandin toimitusjohtajaksi

Miika Nurminen on nimitetty Qentinel Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 5.10.2020 alkaen. Suomen johtava tietojärjestelmien laadunvarmistuspalvelujen toimittaja Qentinel Finland on ollut osa Gofore-konsernia 1.9.2020 lähtien. Miika Nurminen on aiemmin toiminut QPR Oyj:n konsultointiliiketoiminnan johtajana.

Nykyinen toimitusjohtaja Esko Hannula jatkaa toistaiseksi Qentinel Finlandin neuvonantajana ja myöhemmin siirtyy Qentinel Oy:öön johtamaan sen Qentinel Pace SaaS -liiketoimintaa.

”Kiitän Eskoa hänen panoksestaan Qentinel Finlandin kasvussa. Olemme nyt siirtymässä seuraavaan vaiheeseen ja kehittämässä Qentinel Finlandia osana Gofore-konsernia. Laajan toimialakokemuksensa ansiosta Miikalla on näkemyksiä asiakkaiden tarpeista ja mahdollisuuksista, ja hän pystyy tuomaan Qentinel Finlandin liiketoimintaan uutta ajattelua”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.



Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.gofore.fi.

Liite