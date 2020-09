Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 29.9.2020 klo 10.30





Tampereen korkeakoulusäätiö sr valitsi julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asianhallintajärjestelmän SaaS-palveluna. Hankinnan kohteena on Innofactorin Dynasty-tuoteperheen asianhallinta- ja tiedonohjausjärjestelmän käyttöoikeudet, järjestelmien toimitus sekä tuki ja ylläpito. Ratkaisu sisältää asianhallinnan, asiakirjahallinnan, tiedonohjauksen, kokoushallinnan, sopimushallinnan, päätöshallinnan sekä allekirjoittamisen toiminnallisuudet/moduulit.

Tampereen korkeakoulusäätiön hankintapäätöksessä ilmoittama arvonlisäveroton kokonaisarvo on 696 420 euroa.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr, joka toimii Tampereen yliopistona (TAU), aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Tampereen yliopisto (TaY) ja TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) yhdistyivät. Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen korkeakoulusäätiö sr harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000 ja henkilöstöä noin 4200.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 29.9.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles