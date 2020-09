De acordo com o artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, o Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”) informa ter recebido da BlackRock, Inc. a comunicação que se anexa, dando nota de que, na sequência da transação efetuada no dia 25 de setembro de 2020, esta passou a deter uma participação de 2,98% no capital social do BCP.





