La compagnie aidera à bonifier l’expérience de marque de proximité des consommateurs



NEW YORK et BERLIN, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gannett Co., Inc. et sa filiale en marketing numérique ReachLocal ont choisi Uberall comme fournisseur principal en solutions de gestion de présence en ligne. Gannett est le plus important diffuseur de nouvelles aux États-Unis et gère plus de 250 médias locaux, dont le USA TODAY et Newsquest au Royaume-Uni. Plusieurs compagnies de services en marketing numérique sont également la propriété de Gannett, desservant ainsi des clients de partout à travers le monde.

Partie intégrante de l’entente, Uberall fera l'acquisition de SweetIQ, à l’origine une propriété de Gannett. Spécialiste du marketing numérique de proximité, SweetIQ se joindra à l’équipe de Uberall pour créer le nouveau bureau montréalais de celle-ci, soit le 7e bureau de la compagnie dont le siège social est basé à Berlin.

« Nous sommes extrêmement fiers que Gannett ait choisi notre plateforme ‘Near Me’ Brand Experience comme outil principal de gestion de présence en ligne », commente Florian Hübner, cofondateur et CEO de Uberall. « C’est avec un énorme plaisir que Uberall accueille les employés de SweetIQ dans son équipe. Nous souhaitons continuer notre croissance, tout en offrant à nos partenaires nord-américains le meilleur des services », ajoute M. Hübner.

Plus de 90% des internautes utilisent la recherche en ligne pour trouver des informations d’entreprises locales, et une grande majorité de ces recherches ont un potentiel de conversion très élevé. En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, les consommateurs se tournent davantage vers Internet comme premier point de contact avec les marques et les détaillants, que ce soit pour localiser de grandes entreprises, des boutiques indépendantes ou encore des restaurants. Être visible, connecter et convertir les consommateurs locaux parmi les sites de recherche, les applications et les annuaires s’avère primordial dans cette ère de la présence en ligne de proximité ‘Near Me’.

« En contexte d’économie hors ligne et en ligne, les spécialistes en marketing doivent plus que jamais miser sur une expérience de marque de proximité ‘Near Me’ », indique Norman Rohr, SVP Marketing chez Uberall. « Tout doit être pensé et intégré: fiches Google My Business optimisées, présence sur les médias sociaux, listes d’annuaires, gestion de la réputation et publicités locales. »

Les données d’Uberall démontrent que les grandes marques et les PME qui investissent dans la gestion accrue de leur réputation en ligne et de leurs données d’entreprise voient leurs résultats doubler, tant pour les recherches en ligne et les appels reçus que pour les consultations des cartes géographiques et les clics vers leur site web.

Gannett Co., Inc.

Gannett Co., Inc. (NYSE: GCI) est une compagnie hautement spécialisée dans les médias numériques et les solutions marketing qui a pour mission de connecter avec les communautés de son réseau et de les aider à bâtir des liens solides avec leurs entreprises locales. Avec une portée inégalée sur la scène nationale et internationale, Gannett rejoint des millions de personnes grâce à ses contenus reconnus par Pulitzer, ses avantages clients et ses produits et services en publicité. Son portfolio inclut le USA TODAY, un grand nombre de médias locaux répartis dans plus de 46 états, l'île de Guam incluse, ainsi que Newquest, cette filiale à part entière qui gère au-delà de 140 titres médias locaux au Royaume-Uni. Gannett est également propriétaire de Reachlocal, Inc., UpCurve, Inc. et WordStream, Inc., toutes des entreprises de service en marketing numérique, et opère Gannett Ventures, anciennement Gatehouse Live, soit la plus importante compagnie en gestion d’événements gérée par un média. Depuis le 20 novembre 2019 et à la suite d’une fusion avec Gannett, New Media Investment Group Inc. est maintenant cotée à la bourse de New York sous le nom de Gannett Co., Inc., avec « GCI » comme symbole boursier.

Uberall, Inc.

Uberall aide les PME et les revendeurs entreprise à offrir une ‘Near Me’ Brand Experience unique pour chacune des étapes du processus d’achat, de la recherche en ligne, à l’achat en magasin. La marché en ligne est fort compétitif, d’où l’importance d’aider ses clients à se démarquer en offrant une expérience numérique intégrée et en bonifiant le parcours du consommateur, pour ultimement générer de nouvelles sources de revenus.

Les solutions offertes par Uberall permettent aux marques d’être plus visibles auprès des consommateurs, de susciter leur intérêt et de générer des conversions en temps réel partout à travers les plateformes numériques et les canaux marketing les plus pertinents: sites web, applications mobiles, localisateurs de magasin, moteurs de recherche, services cartographiques, plateformes sociales et réseaux de publicité.

La compagnie a établi son siège social à Berlin et a depuis ouvert des bureaux à San Francisco, Londres, Paris, Amsterdam et Détroit. Avec plus de 1,25 million d’emplacements à son portfolio, Uberall gère les données de quelques 1 500 clients sur plus de 125 plateformes à travers le monde. Parmi les marques qui lui font confiance figurent des compagnies issues du célèbre classement Fortune 500 et des leaders d’entreprises de partout à travers le monde.

