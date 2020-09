Coloplast har i dag annonceret, at selskabet har gennemført en aktieinvestering på 4 mio. USD (25 mio. kr.) i Francis Medical, der er en ung virksomhed, som udvikler terapier til behandling af urologisk kræft – i første omgang prostatakræft.

Francis Medical blev grundlagt i 2018 og er en privatejet virksomhed, der beskæftiger sig med udvikling af minimalt invasive terapier til behandling af urologisk kræft. Grundlæggelsen af virksomheden er en hyldest til opfinderens far, Francis Hoey, der døde af prostatakræft efter at have fået behandlinger, der havde en meget negativ indvirkning på hans normale hverdag.



Virksomhedens platformsteknologi anvender vanddampenergi til fjernelse af specifikt kræftvæv med bevarelse af de omkringliggende strukturer, så man potentielt kan minimere de bivirkninger, der ofte ses ved andre kræftbehandlinger.

Investeringen stemmer overens med Coloplasts strategi om at forfølge muligheder for organisk og uorganisk vækst inden for forretningsområdet Urologi. Generelt passer prostatakræftsegmentet ind i den strategiske linje for Urologi, men det gælder i særdeleshed Francis Medical og deres innovative løsninger til urologi-markedet.

"Vi er stolte af at støtte livreddende teknologier inden for et voksende urologisegment. Som led i vores langsigtede strategi undersøger vi flere områder med henblik på investering og vækst, og vi er meget interesserede i mandlige helbredssegmenter som f.eks. prostatakræft", siger Steve Blum, Senior Vice President, Urologi.

Coloplast ønsker at gøre livet lettere for mennesker, der har behov for intim sundhedspleje, og udvikling af terapier til behandling af prostatakræft understøtter denne mission. Investeringen i Francis Medical vil hjælpe virksomheden med at udvikle deres minimalt invasive løsning og hjælpe Coloplasts urologiforretning med fortsat at øge sin tilstedeværelse på markedet med kunder og patienter.

"Der er et stort uopfyldt behov hos patienter, der søger mindre bivirkningstunge alternativer til radikal prostatektomi og strålebehandling. Vi håber, at vi kan imødekomme dette behov, og vi er meget glade for at få støtte fra en førende aktør inden for urologi som Coloplast, så vi kan være med til at forbedre behandlingen af prostatakræft", siger CEO Mike Kujak, Francis Medical.

Læs mere om Francis Medical på www.francismedical.com.

