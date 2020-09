TORONTO, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a déposé aujourd’hui un mémoire auprès de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) en réponse à son document de consultation sur les transferts de compte.



« Les retards dans les transferts de compte sont une préoccupation de longue date pour le secteur des fonds d’investissement et les clients qu’il sert, a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. Nous encourageons l’ACFM à adopter une approche collaborative avec d’autres organismes de réglementation afin de clarifier les choses et de réduire les retards. »

L’IFIC a formulé des recommandations précises dans trois domaines clés, notamment établir un cadre de transfert qui peut être appliqué à l’ensemble des participants du secteur, exiger des courtiers qu’ils respectent des délais de transfert précis et poursuivre la collaboration avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières afin de clarifier la réglementation à l’égard des communications électroniques qui remplacent les processus papier.

