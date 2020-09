– Le programme de repêchage communautaire de l’Équipe Rogers offre à des milliers de jeunes athlètes 150 $ chacun pour payer les frais d’inscription à une ligue.



– Les jeunes auront également accès à du mentorat de la part de Connor McDavid, John Tavares, Bo Horvat, Marie-Philip Poulin, Bianca Andreescu, Bo Bichette et Félix Auger-Aliassime, membres de l’Équipe Rogers.

TORONTO, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- De jeunes athlètes canadiens auront l’occasion unique d’échanger avec leurs héros dans le cadre du programme de repêchage communautaire de l’Équipe Rogers, dont le lancement a été annoncé aujourd’hui. Ce programme national vise à aider les jeunes Canadiens et leur famille à recommencer à pratiquer des sports récréatifs dans leurs communautés, aux endroits appropriés, lorsque les risques liés à ces activités seront écartés. Les sports organisés risquent fort de se dérouler différemment cette saison. Tenant compte de cette réalité, Rogers invite toutes les familles canadiennes comptant des enfants de 5 à 17 ans qui jouent ou souhaitent jouer au hockey, au baseball ou au tennis junior à soumettre leur candidature pour faire partie de l’Équipe Rogers. En commençant par le hockey cet automne, les jeunes athlètes repêchés recevront 150 $ pour les aider à payer les frais d’inscription à une ligue, participeront à des appels de mentorat avec les athlètes professionnels de l’Équipe Rogers, recevront des articles aux couleurs de l’Équipe Rogers et profiteront d’autres expériences sportives uniques. Le choix des candidats pour l’Équipe Rogers se fera par tirage au sort.

« Le sport a le pouvoir d’unir les Canadiens partout au pays et, en cette période de pandémie, où les familles cherchent de nouvelles façons de gérer leur vie, nous savons que le rôle des sports dans l’univers des jeunes est plus important que jamais, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction, Rogers Communications. Grâce au programme de repêchage communautaire de l’Équipe Rogers, l’entreprise a le privilège unique de tirer parti de ses partenaires sportifs et de ses actifs médiatiques afin de raviver la passion pour les sports et de faciliter la participation à ces activités pour des milliers de familles. »

La Ligue nationale de hockey, qui a récemment présenté un nouveau plan stratégique pour le changement en matière de culture et d’inclusion dans le sport, soutiendra le repêchage communautaire de l’Équipe Rogers en sélectionnant 150 garçons et filles — issus des communautés noires, autochtones et racisées — qui jouent au hockey au Canada pour participer au programme.

« Avec la prochaine génération de hockeyeurs, le talent et la créativité, ainsi que la diversité et l’inclusion dans le sport passeront à un autre niveau, a affirmé Kim Davis, vice-présidente directrice de l’impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives de la Ligue nationale de hockey. Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec Rogers et de son engagement à offrir un accès et des occasions aux joueurs sous-représentés ainsi qu’à leurs familles. »

Compte tenu des réalités de la pandémie qui perdure, l’Équipe Rogers offrira son soutien et aidera les familles à retrouver l’espoir et la joie grâce au sport, que les activités soient modifiées, les déplacements soient limités ou la saison soit intermittente.

« Bien que nous ayons hâte de nous remettre à ce que nous faisons le mieux, les obstacles à la participation au hockey pour les jeunes au Canada sont plus importants que jamais, a déclaré Jason Hale, de la Bedford Minor Hockey Association, à Halifax. Nous sommes reconnaissants envers Rogers d’offrir aux jeunes non seulement une aide financière pour faciliter leur retour au jeu, mais également des expériences de mentorat incroyables avec nos héros du sport. »

Les athlètes professionnels déjà intégrés à l’Équipe Rogers et prêts à encadrer leurs nouveaux coéquipiers comprennent Connor McDavid (Oilers d’Edmonton), John Tavares (Maple Leafs de Toronto), Bo Horvat (Canucks de Vancouver), Mark Scheifele (Jets de Winnipeg), Marie-Philip Poulin (hockey – Équipe Canada), Bianca Andreescu (Tennis Canada), Bo Bichette (Toronto Blue Jays), Félix Auger-Aliassime (Tennis Canada) et bien d’autres encore.

Les familles qui ont de jeunes athlètes sont invitées à soumettre leur candidature pour se joindre à leurs héros à rogers.com/fais-toi-repecher. Les sélections aléatoires pour le repêchage commenceront par le hockey, et des rondes de repêchage seront prévues plus tard pour les athlètes de baseball et de tennis. L’inscription à la première ronde de repêchage se déroule du 29 septembre au 30 octobre 2020 et permettra d’aider les jeunes athlètes à réintégrer les équipes de hockey communautaire.

Une preuve d’inscription à une organisation sportive reconnue de hockey, de baseball et de tennis, un formulaire de renonciation rempli et la réponse à une question réglementaire sont requis au moment de la demande.

Cette année, nous célébrons le repêchage communautaire de l’Équipe Rogers dans le cadre du Projet 60, une initiative sur un an qui vise à souligner le 60e anniversaire de Rogers en redonnant à la population et en investissant pour bâtir un Canada encore plus fort. Rogers atteindra ces objectifs en donnant du temps et de l’argent, en facilitant les efforts de financement ainsi qu’en investissant dans les réseaux qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes de rester connectés.

