MONTRÉAL, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) est fière d’avoir remporté hier le Mercure dans la catégorie « Manufacturiers innovants – Grande entreprise », en raison de l’innovation dont la Société fait preuve dans son secteur de l’emballage, favorisant le développement durable et l’économie circulaire. Le prestigieux concours d’affaires Les Mercuriades est organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Le Mercure « Manufacturiers innovants », présenté par Investissement Québec, récompense une entreprise démontrant une stratégie visionnaire et une force d’innovation technologique de ses produits et services afin d’en optimiser la performance.



« Je suis extrêmement fier de cette reconnaissance de la communauté d’affaires québécoise à l’égard de TC Transcontinental, a dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Nous investissons des millions de dollars annuellement en recherche et développement dans notre secteur de l'emballage pour financer l’innovation et élargir notre gamme de produits d’emballage plastique recyclables, faits de matière recyclée postconsommation, ou compostables. L’introduction de tels nouveaux produits sous la marque vieVERTe contribue à la réduction de notre empreinte environnementale. De plus, nous avons fait notre entrée dans le recyclage du plastique cette année avec la création d’un groupe Recyclage au sein de TC Emballages Transcontinental et l’achat des actifs de l’entreprise montréalaise Enviroplast. Notre objectif est d’intégrer verticalement le recyclage des plastiques dans notre chaîne de production d’emballages, nous assurant ainsi à terme d’un approvisionnement stable en résine recyclée. »

Le secteur de l’emballage de la Société, principalement localisé aux États-Unis, en Amérique latine et au Canada, représente aujourd’hui plus de la moitié de ses revenus. « Dans le cadre de la transition écologique de nos produits et services, nous sommes à développer des produits écoresponsables pour nos clients locaux et internationaux en misant sur notre force manufacturière et notre innovation technologique, a expliqué Thomas Morin, président, TC Emballages Transcontinental. Année après année, nous sommes récipiendaires de prestigieux prix sur la scène internationale en matière d’excellence en emballage souple pour les réalisations hors pair de nos équipes. »

TC Emballages Transcontinental a notamment remporté, dans le cadre du concours Flexible Packaging Achievement Awards 2019, le prix Or pour une deuxième année consécutive dans la catégorie Développement durable, en plus du prix Or dans la catégorie Excellence en matière d’emballage et le prix Argent dans la catégorie Innovations technologiques pour le sachet de thé Harney & Sons. Ce sachet souple pour thé en vrac a été l’un des tout premiers emballages alimentaires 100 % recyclable à parois multiples avec barrière et à maintien vertical à être commercialisé. TC Emballages Transcontinental a aussi remporté pour ce même concours en 2018 le prix Or dans la catégorie Développement durable grâce à son sac à arachides compostable qui remplace les sacs habituels en polypropylène laminé qui sont envoyés à l’enfouissement. Plus récemment, TC Emballages Transcontinental est également un précurseur dans la création d’une nouvelle gamme d’emballages protecteurs Totalflex avec ingrédients actifs pour l’agriculture de bananes en Amérique latine. Ces emballages permettent une meilleure protection et préservation des bananes afin d’éviter le gaspillage alimentaire. En 2019 également, la Société a remplacé le sac de plastique du Publisac, fait en Asie à partir de résine vierge, par un sac produit dans ses usines au Québec, entièrement fait de plastique recyclé et encore 100 % recyclable et réutilisable.

TC Transcontinental a été le premier manufacturier canadien à joindre l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur, s’engageant à ce que, d’ici 2025, 100 % de ses emballages plastiques soient réutilisables, recyclables ou compostables.

Le concours Les Mercuriades rend hommage à l'excellence et au savoir-faire des entreprises qui contribuent au développement du Québec. Rappelons qu'en avril 2015, Isabelle Marcoux, aujourd’hui présidente du conseil d’administration de la Société, s'est vu décerner le Mercure « Leadership Germaine-Gibara », dans la catégorie « Grande entreprise », prix visant à reconnaître le parcours exceptionnel d'une femme d'affaires, et qu'en 1988, Transcontinental inc. était récipiendaire du Mercure « Entreprise de l'année – PME ». De plus, en 2016, la Société a reçu le Mercure « Transfert d’entreprise » qui récompense une entreprise ayant réussi le transfert des pouvoirs, tout en sécurisant la pérennité de celle-ci par un plan de développement ou de croissance de ses activités.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc