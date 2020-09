OTTAWA, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’organisme Skills/Compétences Canada est fier de se joindre à ChatterHigh et à Parlons sciences en vue d’offrir une possibilité extraordinaire de mobiliser les élèves pour qu’ils se lancent dans la découverte et l’exploration des carrières. Les élèves de l’ensemble du Canada auront, chaque jour, l’occasion de répondre à un jeu-questionnaire de 10 questions leur permettant d’accumuler des points en vue d’améliorer leur classement personnel respectif, de même que celui de leur école. Ces jeux-questionnaires leur permettent d’explorer des milliers d’options de carrière auxquelles ils n’ont peut-être pas été exposés. Les écoles et les élèves auront la chance de remporter des prix et des bourses en participant à la quatrième édition de Parlons carrières! : La compétition de l’école et l’élève les plus informés du Canada, une fascinante compétition tenue à l’échelle du Canada portant sur la découverte des carrières. La compétition se déroulera en deux rondes : la première aura lieu du 26 octobre au 4 décembre 2020 et la deuxième, du 12 avril au 26 mai 2021.



Une sensibilisation hâtive aux carrières éclaire les élèves et façonne leur attitudes et décisions à propos des parcours scolaires qui s’offrent à eux au secondaire et après leur secondaire. Skills/Compétences Canada apportera un accent accru sur les carrières dans les métiers spécialisés à la compétition de cette année, qui mobilisera les élèves à ‘s’engager dans la découverte des carrières et les orientera de façon à jumeler leurs passions et intérêts aux possibilités de travail ou aux programmes postsecondaires correspondants. Cliquez ici pour en savoir davantage à propos de la compétition Parlons Carrières!

Selon Emploi et Développement social Canada, la demande de gens de métier qualifiés devrait demeurer élevée alors que notre économie se dirige vers une reprise, suite à la pandémie de COVID-19. On s’attend à ce qu’entre 2019 et 2028, environ 700 000 travailleurs et travailleuses des métiers spécialisés prendront leur retraite. Pour répondre à ces demandes, le recrutement et la formation de milliers de travailleurs et travailleuses dans les métiers spécialisés seront nécessaires.

« Les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies continuent d’être fortement en demande à l’échelle du Canada et elles offrent d’excellents cheminements de carrière aux jeunes. La compétition Parlons carrières! Constitue un excellent moyen de mobiliser et d’informer la main-d’œuvre de demain à propos de ces carrières, tout en les sensibilisant à ces incroyables possibilités », déclare Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

« C’est crucial que les jeunes Canadiens et Canadiennes gardent leur curiosité éveillée, continuent de poser des questions et examinent les diverses options qui s’offrent à eux pour leur avenir. De nouvelles carrières apparaissent tous les jours, dont plusieurs exigeant des compétences pour les STIM, y compris celles du domaine des métiers spécialisés. Parlons science s’engage à aider les jeunes à garder leurs options ouvertes et cette compétition propose un moyen percutant pour eux d’explorer divers parcours possibles pour eux. », indique la Dre Bonnie Schmidt, présidente et fondatrice de Parlons sciences.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif ayant des organisations membres dans chaque province et territoire qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les organisations de travailleurs et les gouvernements, fait la promotion auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes des perspectives de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée tout en permettant aux jeunes et aux futurs apprentis de découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de milliers de jeunes des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des activités de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de SCC, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario.

À propos de Parlons sciences

Parlons sciences est un organisme de bienfaisance national qui s’engage à inspirer et habiliter les jeunes Canadiens et Canadiennes à perfectionner les compétences dont ils ont besoin pour participer à un monde en constant changement et s’y épanouir. Pour y parvenir, Parlons sciences offre une série de programmes complets fondés sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) visant à appuyer les jeunes, les corps enseignants et les bénévoles à l’échelle du Canada. Le bureau national de Parlons sciences se trouve à London, Ontario et l’organisme a deux bureaux régionaux, un situé à St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador et l’autre à Calgary, Alberta. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de Parlons sciences, consultez le lien suivant : https://parlonssciences.ca/.

