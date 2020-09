Les lauréats des Prix Alizés ont été dévoilés virtuellement en présence de Martin Lavoie, PDG du Groupe Export, et André Surprenant, vice-président, Financement corporatif et commercial chez FAC, en marge du SIAL Canada

Les Prix Alizés célèbrent l’excellence à l’exportation agroalimentaire!



SAINTE-JULIE, Québec, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est dans le cadre d’une version virtuelle de son événement annuel que le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada (Groupe Export) a dévoilé les lauréats des Prix Alizés, présentés par FAC et voués à la célébration de l’excellence à l’exportation agroalimentaire. Les deux lauréats récompensés se sont démarqués par le travail accompli sur les marchés internationaux. BioNeutra Global Corporation, le premier fournisseur nord-américain d'ingrédients et de produits de fibres de haute qualité, a reçu l’Alizé de l’année dans la catégorie Petite et Moyenne entreprise alors que l’Alizé de l’année dans la catégorie Grande entreprise a été remis à Clearwater Seafoods, le plus grand détenteur de permis de pêche de fruits de mer au Canada. Tenue en marge du SIAL Canada 2020 et de sa Semaine de l’inspiration alimentaire, la remise de prix a été rendue publique le 29 septembre 2020.

BioNeutra, Alberta

Fondée en 2003, BioNeutra commercialise VitaFiber™, produit phare de la société. Conçu en transformant les molécules d'amidon des cultures céréalières locales en molécules de santé fonctionnelle, le produit fournit des fibres alimentaires et est un édulcorant nutritif. Depuis son siège social et son usine à Edmonton, BioNeutra se concentre sur l’offre d'ingrédients de qualité pour les formulateurs et les fabricants, grâce à des processus brevetés et à sa connaissance des produits. Engagée à répondre aux besoins des consommateurs, l’entreprise utilise les processus issus de la science et les applique au marché des produits commerciaux.

Avec une croissance rapide, des produits différenciés et des efforts soutenus pour obtenir des accréditations dans de nombreux pays, BioNeutra a su plaire au jury. Son engagement envers sa marque et sa capacité à faire rayonner le Canada sont autant de raisons de son statut de lauréat.

Clearwater Seafoods, Nouvelle-Écosse

Chef de file de la récolte, de la transformation et de la commercialisation de fruits de mer issus de sources durables, Clearwater Seafoods est l'une des plus importantes entreprises de produits de la mer à intégration verticale en Amérique du Nord. Reconnue mondialement pour la qualité supérieure de ses produits et ses normes de salubrité, Clearwater exploite une flotte de navires-usines et d'usines de transformation traditionnelles dans tout l'est du Canada et opère de l'océan à l'assiette en se concentrant sur le développement durable, une valeur fondamentale exprimée dans ses pratiques, telles que la santé des océans et la pêche responsable.

La grande diversité des marchés d'exportation de Clearwater et son intégration verticale, témoin de son implication tout au long de la chaine de valeur, ont particulièrement plu au jury, de même que sa capacité de consolidation de marchés par ses stratégies d’acquisition et le maintien de son développement grâce à ses innovations et à sa réactivité.

À propos des Prix Alizés

Les Prix Alizés, organisés pour la deuxième fois cette année, succèdent au Prix Entreprise exportatrice canadienne de l’année décerné par le Groupe Export depuis 2007. Les circonstances actuelles ne permettant pas le rassemblement habituel, le Groupe Export tenait tout de même à faire rayonner les entreprises qui se démarquent sur les marchés internationaux. Tenant compte des mesures sanitaires devant être observées, les lauréats ont été dévoilés virtuellement sur le site www.lesprixalizesawards.ca, le 29 septembre 2020, en marge du SIAL Canada 2020.

Octroyés par un jury d’experts reconnus dans le domaine de l’exportation agroalimentaire, les Prix Alizés comportent la catégorie Petite et moyenne entreprise, récompensant une entreprise dont le chiffre d’affaires se situe à moins de 50 millions de dollars et la catégorie Grande entreprise, s’adressant aux compagnies dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de 50 millions de dollars.

Le Groupe Export tient à remercier les membres du jury qui ont évalué l’ensemble des dossiers déposés : Louis Turcotte (président du jury), directeur supérieur, financement corporatif et commercial, FAC, Miriam Feltham-Lauzon, associée principale, Commerce international – Consommateur, Exportation et Développement Canada, Martin Lemire, vice-président, EDIKOM et L’Actualité Alimentaire, Geneviève Marcotte, directrice exécutive, Missions commerciales de l’Université Laval et Marie-Claude Massicotte, directrice adjointe par intérim, Agriculture et agroalimentaire Canada.

Il tient également à souligner la collaboration de ses partenaires : FAC, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sophie Côté Assurance-Crédit Inc., l’Actualité Alimentaire, Agro-Québec, Food in Canada, et Comexposium - SIAL Canada.

À propos du Groupe Export

Avec plus de 500 membres, le Groupe Export est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l’Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d’union essentiel entre le secteur public et l’industrie, l’Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

