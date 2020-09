Photo of The D-Wave Advantage chip holder and 5,000 qubit chip.

Photo of The D-Wave Advantage chip holder and 5,000 qubit chip.

Photo of the 5,000+ qubit D-Wave Advantage system

Die Größe spielt eine Rolle: Mehr als 5000 Qubit und 15-Wege-Qubit-Konnektivität von Advantage ermöglichen groß angelegte hybride Quantenanwendungen in der Produktion



BURNABY, British Columbia, Sept. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc., ein führender Anbieter von Quantencomputersystemen, -software und -diensten, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner Quantencomputerplattform der nächsten Generation bekanntgegeben, die neue Hardware, Software und Tools zur Ermöglichung und Beschleunigung der Bereitstellung von Quantencomputeranwendungen in der Produktion beinhaltet. Die Plattform, die heute im Leap™ Quantum Cloud-Dienst verfügbar ist, umfasst das Advantage™ Quantum-System mit mehr als 5000 Qubits und 15-Wege-Qubit-Konnektivität sowie einen erweiterten Hybrid Solver-Dienst, der Probleme mit bis zu einer Million Variablen ausführen kann. Die Kombination der Rechenleistung von Advantage und der Skalierbarkeit zur Lösung realer Probleme mit dem Hybrid Solver-Dienst in Leap ermöglicht es Unternehmen, erstmals leistungsstarke hybride Quantenanwendungen in Echtzeit auszuführen.

Im Rahmen seines Engagements, Unternehmen die Erstellung von Quantenanwendungen in der Produktion zu ermöglichen, hat das Unternehmen D-Wave Launch™ angekündigt, ein Starthilfeprogramm für Unternehmen, die heute mit der Erstellung hybrider Quantenanwendungen beginnen möchten, aber möglicherweise zusätzliche Unterstützung benötigen. Das D-Wave Launch-Programm vereint ein Team von Anwendungsexperten und eine robuste Partnergemeinschaft und bietet Unterstützung, um die besten Anwendungen zu identifizieren und die Probleme von Unternehmen in hybride Quantenanwendungen umzusetzen. Die zusätzliche Unterstützung hilft Kunden dabei, das Entwerfen, Erstellen und Ausführen ihrer wichtigsten und komplexesten Anwendungen zu beschleunigen und gleichzeitig Quantenbeschleunigung und Leistung bereitzustellen.

Das Unternehmen kündigte außerdem einen neuen hybriden Löser an. Der Löser, dem ein diskretes quadratisches Modell (DQM) zugrunde liegt, bietet Entwicklern und Unternehmen die Möglichkeit, die Vorteile der hybriden Quantenberechnung auf neue Problemklassen anzuwenden. Anstatt nur Probleme mit binären Variablen (0 oder 1) zu akzeptieren, verwendet der DQM-Löser andere Variablensätze (z. B. Ganzzahlen von 1 bis 500 oder rot, gelb und blau), um die Arten von Problemen zu erweitern, die auf dem Quantencomputer ausgeführt werden können. Der DQM-Löser ist ab dem 8. Oktober allgemein verfügbar.

Mit der Unterstützung neuer Löser und größerer Problemgrößen, die durch das Advantage-System unterstützt werden, erstellen und betreiben Kunden und Partner wie Menten AI, Save-On-Foods, Accenture und Volkswagen hybride Quantenanwendungen, die heute Lösungen mit geschäftlichem Wert schaffen.

Menten AI, der Pionier im Bereich des Proteindesigns, hat das erste Verfahren unter Verwendung hybrider Quantenprogramme entwickelt, um die Proteinstruktur für das De-novo-Proteindesign zu bestimmen – mit sehr ermutigenden Ergebnissen, die häufig die klassischen Löser übertreffen. Die einzigartigen Proteindesigns von Menten AI wurden rechnerisch validiert, chemisch synthetisiert und werden zu Lebendvirustests gegen COVID-19 weiterentwickelt.

Die westkanadische Lebensmitteleinzelhandelskette Save-On-Foods verwendet hybride Quantenalgorithmen, um Lösungen zur Optimierung von Lebensmitteln in ihr Geschäft zu bringen, wobei Pilotversuche in den Geschäften durchgeführt werden. Das Unternehmen konnte die Zeit, die eine wichtige Optimierungsaufgabe benötigt, von 25 Stunden auf nur 2 Minuten Berechnungen pro Woche reduzieren. Noch wichtiger als die Verkürzung der Zeit ist die Fähigkeit, die Leistung über und zwischen einer signifikanten Anzahl von Geschäftsparametern auf eine Weise zu optimieren, die mit herkömmlichen Methoden eine Herausforderung darstellt.

Accenture, ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, untersucht Quanten-, Quanten-inspirierte und hybride Lösungen, um branchenübergreifende Anwendungen zu entwickeln. Accenture führte kürzlich eine Reihe von Geschäftsexperimenten mit einem Bankkunden durch, um Quantenanwendungen für Währungsarbitrage, Kreditbewertung und Handelsoptimierung zu testen. Dabei wurden rechnerisch herausfordernde Geschäftsprobleme erfolgreich Quantenformulierungen zugeordnet und so die Quantenbereitschaft ermöglicht.

, ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, untersucht Quanten-, Quanten-inspirierte und hybride Lösungen, um branchenübergreifende Anwendungen zu entwickeln. Accenture führte kürzlich eine Reihe von Geschäftsexperimenten mit einem Bankkunden durch, um Quantenanwendungen für Währungsarbitrage, Kreditbewertung und Handelsoptimierung zu testen. Dabei wurden rechnerisch herausfordernde Geschäftsprobleme erfolgreich Quantenformulierungen zugeordnet und so die Quantenbereitschaft ermöglicht. Volkswagen, einer der ersten Anwender des Quanten-Annealing-Computers von D-Wave, hat seine Quantenanwendungsfälle um den Hybrid-Solver-Dienst erweitert, um eine Planungsanwendung für seine Lackieranlagen zu erstellen. Der Algorithmus wurde entwickelt, um die Reihenfolge zu optimieren, in der Autos lackiert werden. Durch die Verwendung des Hybrid-Solver-Dienstes wird die Anzahl der Farbwechsel erheblich reduziert, was zu Leistungsverbesserungen führt.

Der Advantage-Quantencomputer und der Leap Quantum Cloud-Dienst umfassen:

Neue Topologie: Die Topologie von Advantage macht es zum am besten vernetzten kommerziellen Quantensystem der Welt. Im D-Wave 2000Q™ -System können Qubits mit 6 anderen Qubits verbunden werden. Im neuen Advantage-System kann jedes Qubit mit 15 anderen Qubits verbunden werden. Mit zweieinhalb Mal mehr Konnektivität ermöglicht Advantage die Einbettung größerer Probleme mit weniger physischen Qubits im Vergleich zur Verwendung des D-Wave 2000Q-Systems. Das D-Wave Ocean™ Software Development Kit (SDK) enthält Tools zur Verwendung der neuen Topologie. Informationen zur Topologie von Advantage finden Sie in diesem Whitepaper und ein Video mit den ersten Schritten zur Verwendung der neuen Topologie finden Sie hier.

Erhöhte Qubit-Anzahl: Mit mehr als 5000 Qubits wird bei Advantage die Qubit-Anzahl des D-Wave 2000Q-Systems mehr als verdoppelt. Mehr Qubits und eine umfassendere Konnektivität bieten Quantenprogrammierern Zugriff auf ein größeres, dichteres und leistungsfähigeres Diagramm zum Erstellen kommerzieller Quantenanwendungen.

Höhere Leistung und Problemgröße: Mit bis zu einer Million Variablen ermöglicht der Hybrid-Solver-Dienst in Leap Unternehmen, geschäftskritische Probleme im großen Maßstab auszuführen. Zusammen mit der neuen Topologie und mehr als 5000 Qubits im Advantage-System erhöht dies die Komplexität und die Größe der Probleme, die direkt auf der Quantenverarbeitungseinheit (Quantum Processing Unit, QPU) ausgeführt werden können, wird mehr als verdoppelt. In der Tat war die Leistung des hybriden Lösers höher oder glich jener der besten von 27 klassischen Optimierungslösern bei 87 % von 45 anwendungsrelevanten Eingaben, die in MQLib getestet wurden. Darüber hinaus ermöglicht eine bessere Konnektivität der QPU eine kompaktere Einbettung komplexer Probleme. Advantage kann im Vergleich zur D-Wave 2000Q LN QPU.in einigen Fällen 10- bis 30-mal schneller optimale Lösungen finden und kann darüber hinaus in bis zu 64 % auch der Fälle qualitativ bessere Lösungen berechnen.

Erweiterung von hybrider Software und Tools in Leap: Weitere Investitionen in den Hybrid-Solver-Dienst, neue Klassen von Lösern, Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und neue Tools bieten eine noch leistungsfähigere hybride Schnellentwicklungsumgebung in Python für Probleme im Geschäftsmaßstab.

Flexibler Zugang: Advantage, der erweiterte Hybrid-Solver-Dienst und der kommende DQM-Löser sind im Leap Quantum Cloud-Dienst verfügbar. Alle aktuellen Leap-Kunden erhalten sofortigen Zugriff ohne zusätzliche Kosten, und neue Kunden profitieren von allen neuen und vorhandenen Funktionen in Leap. Dies bedeutet, dass Entwickler und Unternehmen heute damit beginnen können, hybride Quantenanwendungen in der Produktion zu erstellen. Flexible Kaufoptionen ermöglichen Entwicklern und zukunftsorientierten Unternehmen den Zugriff auf das Quantensystem von D-Wave so, wie es für sie und ihr Unternehmen funktioniert.

Laufende Releases: D-Wave bringt weiterhin Innovationen mit zusätzlichen hybriden Lösern, QPUs und Software-Updates über die Cloud auf den Markt. Interessierte Benutzer und Kunden können noch heute Advantage und den Hybrid-Solver-Dienst nutzen und profitieren von neuen Komponenten der Plattform über Leap sobald sie verfügbar sind.

„Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Advantage ab heute liefern wir das erste speziell für Unternehmen entwickelte Quantensystem. Dies markiert die Ausweitung auf kommerzielle Anwendungen im Produktionsmaßstab und neue Problemtypen mit unseren Hybrid-Solver-Diensten. In Kombination mit unserem neuen Starthilfeprogramm, um Kunden bei der Implementierung zu unterstützen, setzt diese Einführung das fort, was wir bei D-Wave seit langem kennen: Es geht nicht um Hype, es geht um Skalierung und die Bereitstellung von Systemen, die echten Geschäftswert bei realen Geschäftsanwendungen bieten“, so Alan Baratz, CEO von D-Wave. „Wir investieren auch weiterhin in die Wissenschaft des Aufbaus von Quantensystemen. Advantage wurde von Grund auf neu entwickelt. Wir werden das, was wir über Konnektivität und Skalierung gelernt haben, nutzen und die Grenzen der Innovation für die nächsten Generationen unserer Quantencomputer weiter verschieben. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, das uns hierher gebracht hat, und auf die Kunden und Partner, die mit uns zusammengearbeitet haben, um Hunderte erster Anwendungen zu erstellen, und die jetzt Anwendungen in die Produktion bringen.“

„Wir verwenden heute Quanten, um Proteine zu entwerfen. Mit hybriden Quantenanwendungen können wir astronomische Proteindesignprobleme lösen, die uns bei der Schaffung neuer Proteinstrukturen helfen“, so Hans Melo, Mitbegründer und CEO von Menten AI. „Wir haben äußerst ermutigende Ergebnisse mit hybriden Quantenverfahren gesehen, die für das De-novo-Proteindesign häufig bessere Lösungen finden als die konkurrierenden klassischen Löser. Dies bedeutet, dass wir bessere Proteine herstellen und letztendlich die Entdeckung neuer Wirkstoffe ermöglichen können.“

„Bei Save-On-Foods setzen wir uns seit mehr als 105 Jahren dafür ein, unseren Kunden Innovationen zu bieten. Zu diesem Zweck suchen wir immer nach neuen und kreativen Wegen, um Probleme zu lösen, insbesondere in einem Umfeld, das immer komplexer wird“, so Andrew Donaher, Vice President Digital & Analytics bei Save-On-Foods. „Für uns ist Quantencomputing Neuland und haben in kurzer Zeit hervorragende erste Ergebnisse erzielt. Tatsächlich sind die ersten Ergebnisse, die wir mit Advantage und dem Hybrid-Solver-Dienst von D-Wave sehen, ermutigend genug, dass unser Ziel nun darin besteht, unser Pilotprojekt in eine Geschäftsanwendung in der Produktion zu verwandeln. Quantencomputing entwickelt sich zu einem potenziellen Wettbewerbsvorteil für unser Geschäft.“

„Accenture ist bestrebt, unseren Kunden dabei zu helfen, sich auf die Einführung des Mainstream-Quantencomputings vorzubereiten, indem relevante Anwendungsfälle untersucht und jetzt Geschäftsexperimente durchgeführt werden“, so Marc Carrel-Billiard, Senior Managing Director und Technology Innovation Lead bei Accenture. „Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit D-Wave zusammen. Durch den frühzeitigen Zugriff auf das Advantage-System und den Hybrid-Solver-Dienst konnten wir Leistungsverbesserungen und Weiterentwicklungen auf der Plattform beobachten, die wichtige Schritte sind, um Kunden bei der Umsetzung des Quantencomputings über Branchen hinweg zu unterstützen, um neue Quellen für Wettbewerbsvorteile schaffen.“

„Die Nutzung von Quantencomputing ist für Volkswagen nichts Neues. Wir waren die ersten, die im vergangenen November in Lissabon mit unserer Bus-Routing-Anwendung eine hybride Quantenanwendung in der Produktion betrieben haben“, so Florian Neukart, Director of Advanced Technologies bei der Volkswagen Group of America. „Bei Volkswagen konzentrieren wir uns darauf, ein tiefgreifendes Verständnis für sinnvolle Anwendungen des Quantencomputings im Unternehmenskontext aufzubauen. Das System von D-Wave bietet uns die Möglichkeit, Optimierungsaufgaben mit einer Vielzahl von Variablen mit beeindruckender Geschwindigkeit zu erledigen. Damit gehen wir einen Schritt weiter in Richtung Quantenanwendungen, die für den täglichen Geschäftsgebrauch geeignet sind.“

