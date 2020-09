Photo of The D-Wave Advantage chip holder and 5,000 qubit chip.

Photo of the 5,000+ qubit D-Wave Advantage system

La taille a son importance : la connectivité qubit 15 voies avec plus de 5 000 qubits d'Advantage alimente les applications quantiques hybrides en production à grande échelle



BURNABY, Colombie-Britannique, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc., le leader des systèmes, logiciels et services d'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de sa plateforme d'informatique quantique de nouvelle génération, incorporant de nouveaux matériels, logiciels et outils pour permettre et accélérer la livraison d'applications d'informatique quantique en production. Disponible aujourd'hui dans le service cloud quantique Leap™, la plateforme inclut le système quantique Advantage, avec plus de 5 000 qubits et une connectivité qubit 15 voies, en plus d'un service de solveur hybride étendu pouvant exécuter des problèmes avec jusqu'à un million de variables. La combinaison de la puissance informatique d'Advantage et de l'échelle pour résoudre les problèmes réels avec le service de solveur hybride de Leap permet aux entreprises d'exécuter pour la première fois des applications quantiques hybrides performantes en temps réel.

Dans le cadre de son engagement à permettre aux entreprises de construire des applications quantiques en production, la société a annoncé D-Wave Launch™, un programme d'aide au démarrage pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans la construction d'applications quantiques hybrides aujourd'hui mais qui peuvent avoir besoin d'une assistance supplémentaire. Réunissant une équipe d'experts en applications et une solide communauté de partenaires, le programme D-Wave Launch fournit une assistance pour aider à identifier les meilleures applications et transformer les problèmes des entreprises en applications quantiques hybrides. L'assistance supplémentaire aide les clients à accélérer la conception, la construction et l'exécution de leurs applications les plus importantes et complexes, tout en fournissant une accélération et des performances quantiques.

La société a également annoncé un nouveau solveur hybride. Le solveur à modèle quadratique discret (MQD) donne aux développeurs et aux entreprises la possibilité d'appliquer les avantages de l'informatique quantique hybride aux nouvelles classes de problèmes. Au lieu d'accepter des problèmes avec seulement des variables binaires (0 ou 1), le solveur à MQD utilise d'autres ensembles variables (par exemple des chiffres entiers de 1 à 500, ou les couleurs rouge, jaune et bleu), élargissant les types de problèmes pouvant s'exécuter sur l'ordinateur quantique. La disponibilité générale du solveur à MQD est prévue pour le 8 octobre.

Avec la prise en charge de nouveaux solveurs et de tailles de problèmes plus importantes soutenues par le système Advantage, les clients et partenaires tels que Menten AI, Save-On-Foods, Accenture et Volkswagen construisent et exécutent des applications quantiques hybrides qui créent des solutions à valeur commerciale aujourd'hui.

Le pionnier de la conception de protéines Menten AI a développé le premier processus utilisant des programmes quantiques hybrides pour déterminer la structure protéique en vue de la conception de protéines de novo, avec des résultats très encourageants qui dépassent souvent ceux des solveurs classiques. Les conceptions de protéines uniques de Menten AI ont été validées sur le plan informatique, synthétisées chimiquement et sont en voie de servir au dépistage de virus vivants dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

L'ordinateur quantique Advantage et le service de cloud quantique Leap comprennent :

Une nouvelle topologie : la topologie d'Advantage en fait le système quantique commercial le plus connecté au monde. Dans le système D-Wave 2000Q™, les qubits peuvent se connecter à 6 autres qubits. Dans le nouveau système Advantage, chaque qubit peut se connecter à 15 autres qubits. Avec une connectivité deux fois et demie supérieure, Advantage permet d'intégrer des problèmes plus importants avec moins de qubits physiques par rapport au système D-Wave 2000Q. Le kit de développement logiciel (SDK) D-Wave Ocean™ comprend des outils pour utiliser la nouvelle topologie . Vous trouverez des informations sur la topologie d'Advantage dans ce livre blanc , tandis qu'une vidéo de démarrage sur la façon d'utiliser la nouvelle topologie est disponible ici .

avec plus de 5 000 qubits, Advantage fait plus que doubler le nombre de qubits par rapport au système D-Wave 2000Q. Davantage de qubits et une connectivité plus riche fournissent aux programmeurs quantiques un accès à un graphique plus grand, plus dense et plus puissant pour la construction d'applications quantiques commerciales. Une amélioration de la performance et de la taille des problèmes : avec jusqu'à un million de variables, le service de solveur hybride de Leap permet aux entreprises d'exécuter des problèmes critiques à grande échelle. Ceci, associé à la nouvelle topologie et aux plus de 5 000 qubits du système Advantage, étend la complexité et fait plus que doubler la taille des problèmes pouvant être exécutés directement sur le processeur quantique (QPU). En fait, le solveur hybride a surpassé ou égalé le meilleur solveur parmi 27 solveurs d'optimisation classiques sur 87 % des 45 saisies relatives aux applications testées dans MQLib. En outre, une plus grande connectivité du QPU permet des intégrations plus compactes de problèmes complexes. Advantage peut trouver des solutions optimales 10 à 30 fois plus rapidement dans certains cas, et peut trouver des solutions de meilleure qualité jusqu'à 64 % du temps, par rapport au QPU LN D-Wave 2000Q.

: de nouveaux investissements dans le service de solveur hybride, de nouvelles classes de solveurs, la facilité d'utilisation, l'automatisation et de nouveaux outils fournissent un environnement de développement hybride rapide et encore plus puissant dans Python pour les problèmes à l'échelle des entreprises. Un accès flexible : Advantage, le service de solveur hybride étendu et le solveur à MQD à venir sont disponibles dans le service de cloud quantique Leap. Tous les clients actuels de Leap bénéficient d'un accès immédiat et sans frais supplémentaires, et les nouveaux clients bénéficieront de toutes les capacités nouvelles et existantes de Leap. Cela signifie que les développeurs et les entreprises peuvent se lancer aujourd'hui en construisant des applications quantiques hybrides en production. Les régimes d'achat flexibles permettent aux développeurs et aux entreprises avant-gardistes d'accéder au système quantique D-Wave de la manière dont cela fonctionne pour eux et leur entreprise.

« La disponibilité générale d'Advantage aujourd'hui signe l'arrivée du premier système quantique construit spécifiquement pour les entreprises, et marque une expansion dans les applications commerciales à l'échelle de la production ainsi que de nouveaux types de problèmes avec nos services de solveur hybride. En combinaison avec notre nouveau programme d'aide au démarrage destiné à la clientèle, ce lancement poursuit ce que nous connaissons depuis longtemps chez D-Wave : il ne s'agit pas de battage publicitaire, mais bien d'un développement et de l'offre de systèmes fournissant une réelle valeur commerciale pour des applications commerciales réelles », a déclaré Alan Baratz, PDG de D-Wave. « Nous continuons également d'investir dans la science de la construction de systèmes quantiques. Advantage a été entièrement repensé, en repartant de zéro. Nous allons prendre ce que nous avons appris au sujet de la connectivité et de l'échelle et nous continuerons à repousser les limites de l'innovation pour les générations à venir de nos ordinateurs quantiques. Je suis incroyablement fier de l'équipe qui nous a amenés ici, ainsi que des clients et des partenaires qui ont collaboré avec nous pour créer des centaines d'applications précoces et qui lancent maintenant leur production. »

« Aujourd'hui, nous utilisons la technologie quantique pour concevoir des protéines. Grâce aux applications quantiques hybrides, nous sommes en mesure de résoudre des problèmes astronomiques de conception des protéines, nous aidant à créer de nouvelles structures protéiques », a déclaré Hans Melo, cofondateur et PDG de Menten AI. « Nous avons constaté des résultats extrêmement encourageants avec les procédures quantiques hybrides, qui trouvent souvent de meilleures solutions que les solveurs classiques concurrents pour la conception de protéines de novo. Cela signifie que nous pouvons créer de meilleures protéines et au final découvrir de nouveaux médicaments. »

« Chez Save-On-Foods, nous sommes déterminés à apporter de l'innovation à nos clients depuis plus de 105 ans. À cette fin, nous cherchons toujours de nouvelles façons créatives de résoudre les problèmes, en particulier dans un environnement devenant de plus en plus complexe », a déclaré Andrew Donaher, vice-président des analyses et du numérique chez Save-On-Foods. « Nous sommes nouveaux dans le domaine de l'informatique quantique, et très vite, nous avons constaté d'excellents résultats. En fait, les premiers résultats que nous constatons avec Advantage et le service de solveur hybride de D-Wave sont tellement encourageants que nous avons pour objectif de transformer notre pilote en une application commerciale en production. La technologie quantique émerge comme un avantage concurrentiel potentiel pour notre entreprise. »

« Accenture est déterminée à aider ses clients à se préparer à l'arrivée de l'informatique quantique générale en explorant les cas d'utilisation pertinents et en menant des expériences commerciales dès maintenant », a déclaré Marc Carrel-Billiard, directeur général principal et responsable de l'innovation technologique chez Accenture. « Nous collaborons avec D-Wave depuis plusieurs années et avec un accès précoce au système Advantage et au service de solveur hybride, nous avons constaté des améliorations de la performance et des avancées dans la plateforme qui constituent des étapes importantes pour aider à faire de la technologie quantique une réalité pour les clients de tous les secteurs, créant de nouvelles sources d'avantage concurrentiel. »

« L'adoption de l'informatique quantique n'est pas une nouveauté pour Volkswagen. Nous avons été les premiers à exécuter une application quantique hybride en production à Lisbonne en novembre dernier avec notre application de routage de bus », a déclaré Florian Neukart, directeur des technologies de pointe chez Volkswagen Group of America. « Chez Volkswagen, nous nous concentrons sur la formation d'une compréhension approfondie des applications significatives d'informatique quantique dans un contexte d'entreprise. Le système D-Wave nous donne l'opportunité de traiter les tâches d'optimisation avec un grand nombre de variables à une vitesse impressionnante. Grâce à cela, nous faisons un pas de plus vers des applications quantiques qui seront adaptées à un usage professionnel au quotidien. »

