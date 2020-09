GROUPE IRD

Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €

Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole 456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C - Code Isin FR 0000124232

CONSEIL D’ADMINISTRATION - 29 SEPTEMBRE 2020

~ COMMUNIQUE DE PRESSE ~

Marcq-en-Barœul, le 29 septembre 2020

Le Conseil d’administration, réuni le 29 septembre 2020 et présidé par M. Jean-Pierre LETARTRE, a arrêté les comptes consolidés de la société Groupe IRD au 30 juin 2020, audités par les commissaires aux comptes et présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Les actionnaires trouveront toutes informations détaillées sur la période dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020 qui sera mis à disposition du public, en ligne sur le site internet de la Société et déposé auprès de l’AMF demain, 30 septembre 2020 après la clôture de la bourse.

Principaux évènements du 1er semestre 2020

Gouvernance

Arrivée au terme du mandat d’administrateur et de Président du Conseil d’administration de M. Gérard MEAUXSOONE, nomination de M. Jean-Pierre LETARTRE en qualité d’administrateur et de Président du Conseil d’administration, ratification de la cooptation de HOLDING MALAKOFF HUMANIS en qualité d’administrateur, changement de son représentant permanent en la personne de M. Philippe BORDE, changement de Représentant Permanent du GPI – CITE DES ENTREPRISES en la personne de M. Gérard MEAUXSOONE, nomination de M. JP GUILLON en qualité de Censeur, démission de leur mandat d’administrateur par M. Yann ORPIN et BTP BANQUE.

Le Conseil d’administration, en sa réunion de ce 29 septembre, a pris acte de la nomination de Monsieur Philippe BORDE, Directeur des participations Groupe MALAKOFF MEDERIC, en qualité de représentant permanent de ma société HOLDING MALAKOFF HUMANIS. Il a procédé à la cooptation de deux nouvelles administratrices : Madame Blandine PESSIN-BAZIL, Directrice Transformation, Développement Humain et RSE de la société CARAMBAR&CO et Madame Caroline POISSONNIER-BRYLA, Directrice Générale de la société BAUDELET ENVIRONNEMENT.

Impacts de la crise sanitaire sur l’activité et les résultats Groupe IRD

Comme toutes les entreprises, le groupe a été impacté par la crise sanitaire COVID 19, Les impacts de cette crise sur les actifs sous gestion, participations dans des entreprises ou immeubles, ainsi que sur l’activité et les résultats 2020 du Groupe IRD, de ses filiales ou des fonds ou foncières dont il est actionnaire ou souscripteur, sont à ce stade difficiles à identifier et à quantifier.

Le Groupe IRD et ses filiales ont cependant pris les dispositions qui s’imposent pour préserver leur trésorerie, leur capacité de poursuite de leur développement et la valorisation de leurs actifs. Les contacts réguliers avec l’ensemble des participations des fonds sous gestion ou animation dont le Groupe IRD est actionnaire ainsi qu’avec l’ensemble des locataires des immeubles ou ceux des foncières dont le Groupe IRD est associé, ont permis de mettre en œuvre des plans d’action pour préserver au mieux la qualité de ces actifs.

Le résultat consolidé groupe au 1er semestre 2020 s’établit à 1 422 K€, dont - 250 K€ de résultat des propriétaires de la société et 1 672 K€ aux participations ne donnant pas le contrôle.

La contribution du Pôle Capital Investissement au résultat global consolidé est de – 3 211 K€. Cette contribution intègre une nécessaire prudence sur la valorisation et la liquidité des participations au regard des incertitudes économiques consécutives à la crise sanitaire ; En revanche, au 30 juin 2020, peu de défaillances d’entreprises avaient été constatées.

Les concours versés sur les fonds sous gestion sont restés stables ; 15 dossiers ont été agréés et 12 ont été versés. Les investissements des fonds sou gestion se sont élevés à 4,1 M€ contre 2,5 M€ au 1er semestre 2019. 16 sorties ont été réalisées contre 9 au premier semestre 2019.

La contribution du Pôle Immobilier d’entreprise au résultat consolidé est de 5 728 K€.

L’activité au premier semestre est en retrait avec 7 dossiers agréés contre 10 au premier semestre 2019. En revanche, les versements sont en forte augmentation à 24,8 M€ contre de 15,9 M€ au premier semestre 2019. Le niveau des cessions s’est élevé à 1,2 M€ contre 37,8 M€ au premier semestre 2019 qui avait été exceptionnel avec la vente des 2 immeubles détenus par AVENIR ET TERRITOIRES.

Le montant brut global des opérations immobilières en portefeuille s’élève à 297,7 M€.

La contribution du Pôle Conseil au résultat consolidé est de -208 K€

En M&A, la crise sanitaire a entraîné, dès les 2 premières semaines du confinement, un arrêt des projets de cession (8 projets de cession en cours) du fait des acquéreurs avec un report des projets en attente que l’horizon s’éclaircisse au second semestre 2020 ou en 2021.

En conseil en financement, 3 opérations ont été réalisées pour un montant global de 17 M€.

COBOOST, la société de prestations de services qui, en sa qualité d’activateur de croissance, a été fortement engagée dans le soutien aux lignes de participation des sociétés de capital investissement du groupe.





Résultat du premier semestre 2020

Le résultat consolidé groupe du 1er semestre 2020 s’établit à 1 422 K€ dont - 250 K€ de résultat des propriétaires de la société.

Principaux chiffres clés du compte de résultat consolidé au 30 juin 2020

En milliers d'euros 30/06/20 30/06/19 Chiffre d'Affaires 8 979 10 869 Résultat de l'activité de portefeuille 897 6 061 Autres produits opérationnels 996 513 Produits opérationnels 9 078 17 442 Résultat opérationnel 2 512 8 661 Résultat financier 996 -1 130 Résultat avant impôts 2 206 7 580 Résultat net 1 422 6 111 Résultat des propriétaires de la sté -250 5 405

Le total de bilan consolidé au 30 juin 2020 s’élève à 352,4 M€ et les capitaux propres à 179,3 M€ (dont 104,7 M€ de capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société).

Date de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021

L’assemblée générale d’approbation des comptes 2020 se tiendra le mardi 22 juin 2021 à 14h30.

