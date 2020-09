September 29, 2020 11:50 ET

29 septembre 2020

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2020

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment sur l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de la pandémie de COVID-19, AKWEL informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire, conviée en vue de la nomination d’un nouvel membre au Conseil de Surveillance, se tiendra "à huis clos" (hors présence physique des actionnaires), le 29 octobre 2020, à 11 heures, au siège social de la Société.

L’avis de réunion valant avis de convocation à cette réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 21 septembre 2020, bulletin numéro 114. Il inclut le projet d’ordre du jour et du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée. L'avis de convocation sera publié dans le journal d'annonce légale LA VOIX DE L'AIN le 02 octobre 2020.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. Ils sont accessibles sur le site Internet d’AKWEL (www.akwel-automotive.com) à la rubrique Informations réglementées > Mise à disposition de documents préparatoires et post assemblées.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires troisième trimestre 2020, le jeudi 12 novembre, après bourse



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie plus de 10 500 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

