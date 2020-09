Nancy et Villers-lès-Nancy, le 29 septembre 2020 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

Lancement d'un projet pilote e-santé dans le Grand Est

Pulsy, le CHRU de Nancy et le Groupe Pharmagest : 3 structures au service des acteurs de santé

***

Piloté par le Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-santé, Pulsy, le programme e-Parcours, bouquet de services numériques de coordination facilitant la prise en charge du patient et de l’usager dans son parcours de soins, poursuit son objectif d’améliorer la communication entre la ville et l’hôpital.

Les solutions technologiques issues de ce programme doivent permettre de fluidifier les flux d’information entre les différents logiciels métier des professionnels de santé libéraux, des établissements de santé et des structures de coordination de territoire.

Mise en place d’un hub communicant et interopérable dans le Grand Est pour fluidifier la communication entre la ville et l’hôpital

Opérer une plateforme communicante et interconnectée permettant de faciliter la circulation de documents standardisés et d’alimenter les outils de coordination et les systèmes d’information de santé et médico-sociaux du territoire nancéen est la finalité de l’association entre Pulsy, le CHRU de Nancy et le Groupe Pharmagest.

« Ce programme qui s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur Informatique, a pour objectif d’accélérer la transmission des données de santé entre les acteurs de santé régionaux. Il va permettre d’améliorer la prise en charge patient en communiquant l’information médicale au bon endroit et au bon moment » déclare Jean-Christophe CALVO, Chef de Département territorial de la Transformation Numérique et de l’Ingénierie Biomédicale du GHT Sud Lorraine.

En effet, l’importante base installée de logiciels du Groupe Pharmagest (via ses sociétés PHARMAGEST, MALTA INFORMATIQUE, DICSIT INFORMATIQUE, ICT et AXIGATE qui composent les Divisions Solutions Pharmacie Europe et Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux) est un apport significatif dans l’écosystème porté par Pulsy, qui, avec le CHRU de Nancy, a souhaité capitaliser sur ce déploiement.

Atteindre une masse importante de documents de santé

Cette coopération permettra, dans des délais courts, le partage, entre acteurs de santé, d’un volume conséquent de documents de santé et d’informations. A titre d’exemples, l’équipe de prise en charge en ville sera informée des entrées et sorties de son patient à l’hôpital, l’historique de délivrances sera également connu dès l’hospitalisation par les praticiens hospitaliers.

Ce hub, en lien avec le Dossier Médical Partagé, via les logiciels métier, répond aux exigences d’urbanisation et d’interopérabilité définies dans la feuille de route nationale « Accélérer le virage numérique en santé ».

Cette première étape sur le Grand Nancy s’inscrit dans un projet qui devrait, à terme, pouvoir se généraliser sur la Région Grand Est.

A propos de Pulsy - www.pulsy.fr

Pulsy est l’opérateur régional de la e-santé en Grand Est. Sa gouvernance associe l’Agence Régionale de Santé, l’Assurance Maladie, les collectivités territoriales, les établissements de santé, les structures médico-sociales - publics et privés - et les professionnels de santé libéraux pour partager une vision commune des enjeux e-santé dans la région.

A propos du CHRU Nancy - www.chru-nancy.fr

Centre Hospitalier Régional Universitaire de référence dans la région Grand Est, le CHRU de Nancy regroupe les Hôpitaux Urbains (Hôpital Central, Maternité, Centre Emile Gallé, Hôpital St Julien, Centre St Stanislas) et les Hôpitaux de Brabois.

Avec plus de 9 000 professionnels (médicaux, paramédicaux, administratifs, techniques) et plus d’une centaine de métiers différents, le CHRU assure au quotidien des soins de recours et de proximité grâce à une expertise médicale pluridisciplinaire de qualité au service de la population à tous les âges de la vie. Il accueille chaque année près de 160 000 patients pour plus de 1,2 million de consultations et d’hospitalisations.

Acteur majeur de la recherche biomédicale doté de plateaux médico-techniques et chirurgicaux performants, le CHRU de Nancy contribue également à la formation des professionnels de santé.

Marqué par les grandes réformes nationales, le CHRU accentue son virage ambulatoire, renforce ses actions d’optimisation du parcours patient et joue un rôle moteur dans le développement de la télémédecine.

Le CHRU est également l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Sud Lorraine.

A propos du Groupe Pharmagest – www.pharmagest.com

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

