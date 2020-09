VIDELIO

Résultats du premier semestre 2020

Paris, le 29 septembre 2020 : VIDELIO annonce ses résultats au 30 juin 2020.

Comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020

(Comptes arrêtés par le directoire, revus par le conseil de surveillance et ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes)

Activité et résultat consolidé au 30 juin 2020

K€ 30/06/2020(1) 30/06/2019(2) Evolution (%) Chiffre d'affaires net 88 313 119 827 -26,3 Dont Corporate 42 015 48 070 -12,6 Dont Entertainment 46 298 71 757 -35,5 Achats consommés -34 795 -47 780 -27,2 Marge sur achats consommés 53 518 72 047 -25,7 Marge sur achats consommés (%) 60,6 60,1 Charges externes -18 997 -27 034 -29,7 Marge après achats et charges externes 34 521 45 013 -23,3 Marge après achats et charges externes (%) 39,1 37,6 Charges de personnel -28 544 -35 224 -19,0 Résultat opérationnel courant (Ebit) 1 857 5 012 -63,0 Résultat opérationnel courant (%) 2,1 4,2 Résultat opérationnel -4 002 4 860 -182,3 Coût de l'endettement financier brut -419 -452 +7,3 Autres charges et produits financiers -17 17 -200,0 Résultat net de l'ensemble consolidé -5 181 2 909 -278,1 Parts des intérêts minoritaires Résultat net part du groupe -5 181 2 909 -278,1

(1) La société de droit suisse, Nevicom SA, a intégré le périmètre de consolidation à compter de sa date d’acquisition, soit le 12 mai 2020.

(2) Il est rappelé que la société VIDELIO Middle East, cédée le 3 juillet 2019, est sortie du périmètre de consolidation à compter de cette date et que la société Cowork.io a intégré le périmètre de consolidation à compter de sa date d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, soit le 7 mars 2019.

Le chiffre d’affaires est en diminution de 26,3% entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2020. Ce recul s’explique pour l’essentiel par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Le chiffre d’affaires du secteur « Corporate » est de 42 015 K€ au 30 juin 2020 contre 48 070 K€ au 30 juin 2019. A périmètre publié, la diminution du chiffre d’affaires est de -12,6% et de -13,2% à périmètre comparable (c’est-à-dire en excluant la société Cowork.io).

Le chiffre d’affaires du secteur « Entertainment » est en baisse de 35,5% et s’établit à 46 298 K€ au 30 juin 2020 contre 71 757 K€ au 30 juin 2019. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant le chiffre d’affaires de la Business Unit Diversity, de VIDELIO - Middle East et VIDELIO - Media Ltd, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en repli de 33,8%.

Les charges externes s’élèvent à 18 997 K€ au 1er semestre 2020 contre 27 034 K€ au 1er semestre 2019.



Les charges de personnel ont diminué de 6 680 K€ dont 2 054 K€ lié à l’indemnisation de l’activité partielle entre mars et juin 2020.

La marge après achats et charges externes passe de 37,6% au 30 juin 2019 à 39,1% au 30 juin 2020.

Le résultat opérationnel courant est positif de 1 857 K€ au 30 juin 2020, contre un résultat opérationnel courant positif de 5 012 K€ au 30 juin 2019.

Le résultat opérationnel est négatif de 4 002 K€ au 30 juin 2020, contre un résultat opérationnel positif de 4 860 K€ au 30 juin 2019. Au vu des projections sur le marché de l’événementiel suite aux restrictions sanitaires, le goodwill de l’UGT Events de 4 462 K€ a été déprécié en totalité.

Le résultat financier s’élève à -436 K€ au 30 juin 2020 contre -435 K€ au 30 juin 2019.

Le résultat net est négatif de 5 181 K€ au 30 juin 2020 contre un résultat net positif de 2 909 K€ au 30 juin 2019.

Structure financière consolidée au 30 juin 2019

K€ 30/06/2020 30/06/2019 Evolution (%) 31/12/2019 Endettement financier brut(1) 30 072 35 777 -15,9 32 723 Trésorerie(2) 28 529 20 180 +41,4 37 343 Trésorerie nette(3) -1 543 -15 597 -90,1 4 620 Capitaux propres 28 064 32 587 -13,9 34 728

(1) L’endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme (emprunts, emprunts en crédit-bail, compte courant, dettes de loyer) hors factor.

(2) La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires.

(3) La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l’endettement financier brut hors factor.

Opérations et événements significatifs

Le 12 mai 2020, VIDELIO a réalisé l’acquisition de la société Suisse Nevicom SA. Créé en 1999 et réunissant une dizaine de collaborateurs, Nevicom est un intégrateur de solutions audiovisuelles et de communications unifiées. En 2019, Nevicom a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 M€ auprès d’ETI et d’acteurs de référence sur le marché suisse (International Air Travel Association, Sunrise, BG Conseils).

Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le cadre du plan Ambition’24 du Groupe, qui vise notamment à accélérer son développement à l’international. Plus globalement, à travers ce rachat, le Groupe pourra d’une part renforcer sa croissance sur le marché des communications unifiées et d’autre part proposer aux entreprises helvétiques l’ensemble de ses autres domaines d’expertises. Nevicom apparaît comme une véritable tête de pont pour le Groupe qui lui permettra de se développer durablement en Suisse. Dans ce contexte, des investissements et recrutements pourraient intervenir sur les prochains mois.

Alejandro Lopez, fondateur et dirigeant de Nevicom, accompagne cette intégration et reste à la tête de Nevicom qui intègre le secteur « Corporate » du Groupe.

Impact de l’épidémie de la covid-19 sur le 1er semestre

Le premier semestre est fortement impacté par la crise sanitaire. La totalité des événements a été annulée dès la mi-mars, et la majorité des chantiers (sur l’activité Cruise et Corporate) a été décalée pour cause de fermeture de sites. Si l’impact est mesuré sur l’activité Corporate et faible sur l’activité Média, il est en revanche significatif sur l’activité événementielle et sur l’activité Cruise. A noter, qu’à l’exception de VIDELIO - Events, aucune annulation de commandes n’a été enregistrée, garantissant un carnet de commandes sur le pôle Corporate et sur l’activité Media et Cruise élevé, et en croissance par rapport au premier semestre 2019.



Evolution prévisible et perspectives d’avenir

Au deuxième semestre, la crise de la covid-19 aura un impact sur certaines activités du Groupe, particulièrement exposées : l’activité événementielle et l’activité Cruise. En effet, même si certains grands événements, sportifs notamment, sont bien confirmés, l’incertitude sanitaire engendre des décalages et des annulations. L’activité Cruise sera elle partiellement impactée, principalement sur la partie « refurbishing », le « new-built » ayant redémarré normalement. Le pôle Corporate et l’activité Média retrouvent une certaine dynamique sur le deuxième semestre.

Les mesures mises en place ces derniers mois, la réduction des coûts engagée ainsi que la reprise des affaires, devraient permettre d’améliorer sensiblement le résultat d’exploitation du Groupe sur le deuxième semestre. Un retour à la croissance est attendu pour 2021 sur l’ensemble des activités du Groupe.

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus, la Société n'a pas connaissance de tendance certaine, ni d’événements susceptibles d'influer sensiblement sur les perspectives du Groupe, au moins pour l'exercice en cours.

Il est rappelé qu’un document d’enregistrement universel a été déposé le 6 avril 2020 auprès de l’AMF sous le numéro D.20-0256, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.

Euronext Paris Compartiment C – Code ISIN FR0000066680 – Mnémonique VDLO www.videlio.com

Pièce jointe