Émission de 500 millions de dollars en billets d’une durée de 10 ans, à un taux d’intérêt de 2,05 pour cent

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui une émission de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang, série CAD, échéant dans 10 ans. Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par Valeurs mobilières TD, BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capitaux Inc. La clôture de l’émission aura lieu vers le 5 octobre 2020.

Le prix des billets de série CAD assortis d’un taux de 2,05 pour cent et échéant dans 10 ans a été fixé à 99,793 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 2,073 pour cent par année. Les billets arriveront à échéance le 7 octobre 2030.

Le produit net de cette émission sera utilisé aux fins générales de l’entreprise, ce qui comprend des investissements dans les réseaux à large bande et d’autres dépenses en immobilisations concordant avec la stratégie de croissance de TELUS, et affecté au remboursement du papier commercial (pour répondre aux besoins généraux en matière de fonds de roulement).

TELUS déposera un complément au prospectus pour son prospectus préalable de base simplifié daté du 13 mai 2020 auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les billets ne sont pas offerts aux États-Unis ni aux résidents des États-Unis.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du complément au prospectus.

Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du complément au prospectus relatifs à l’émission des billets lorsque déposés auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles, ou lorsque déposés, seront aussi disponibles en version électronique dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR) à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant l’émission, notamment la date de clôture prévue de l’émission et l’utilisation prévue du produit net de l’émission, qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes, notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. L’échéancier et la date de clôture de l’émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d’autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel du deuxième trimestre de 2020 et dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur TELUS, consultez telus.com.

