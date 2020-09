PERSBERICHT : 30 september 2020, 07:00 CEST

Biocartis krijgt EUR 1,2 miljoen subsidie voor ontwikkeling van zeer innovatieve Idylla™ GeneFusion Assay



Mechelen, België, 30 september 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat het van VLAIO, de Vlaamse organisatie voor Innovatie & Ondernemerschap, een subsidie van EUR 1,2 miljoen heeft ontvangen voor de ontwikkeling van de zeer innovatieve GeneFusion Assay (test) op zijn eenvoudige, snelle en volledig geautomatiseerde moleculaire diagnostische platform Idylla™.

De Idylla™ GeneFusion Assay zal een sterk multiplex panel van gevestigde en opkomende biomarkers omvatten en zal de eerste FFPE1 RNA2-gebaseerde test op het Idylla™ platform zijn. De Idylla™ GeneFusion Assay zal naar verwachting resultaten opleveren in ongeveer 3 uur, met minder dan 2 minuten hands-on tijd. De VLAIO-subsidie is bedoeld ter ondersteuning van de ontwikkeling van de GeneFusion Assay op het Idylla™ platform, en ter ondersteuning van verwante onderzoeken op verscheidene soorten stalen en tumorweefsel, waaronder op longkankerweefsel.

Longkanker is met 1,7 miljoen sterfgevallen per jaar (27%) de meest voorkomende oorzaak van kankergerelateerde sterfgevallen wereldwijd3. Klinische richtlijnen voor niet-kleincellige longkanker4 bevelen aan om te testen op onder andere EGFR-mutaties5. Vandaag vormen genfusies een steeds belangrijkere testcategorie van biomarkers6. Hoewel slechts in een klein deel van de niet-kleincellige longkanker gedetecteerd, is het testen op deze genfusies belangrijk voor de identificatie van patiënten die baat kunnen hebben bij verschillende op genfusie gerichte therapieën. Deze vertonen een hoge respons en een lange ziektecontrole bij de behandeling7. De huidige testmethoden zijn echter omslachtig omdat er verschillende technologieën8 nodig zijn om alle vereiste biomarkers te testen. Bovendien zijn de hoeveelheid en de kwaliteit van de stalen om al deze tests uit te voeren gewoonlijk suboptimaal. Door deze complexiteit kan het langer duren om resultaten te verkrijgen, wat kan leiden tot ongepaste behandelingsbeslissingen.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “We zijn erg blij met deze VLAIO-subsidie en de steun van de Vlaamse overheid voor zeer innovatieve projecten zoals ons GeneFusion Assay-project. Op het gebied van longkankeronderzoek is er een duidelijke onvervulde diagnostische behoefte aan uitgebreide en snelle moleculaire testoplossingen die compatibel zijn met een beperkte hoeveelheid staal. Samen met de bestaande Idylla™ EGFR Mutation Test (CE-IVD), een belangrijke test in ons longkankermenu, zal de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO9) naar verwachting onze klanten-laboratoria een uitgebreide testoplossing bieden voor moleculaire biomarkers op dit gebied, zonder dat er verschillende instrumenten nodig zijn, en die de meerderheid van de door de klinische richtlijnen aanbevolen biomarkers dekt.”

Biocartis verwacht zijn Idylla™ GeneFusion Assay te lanceren als Research Use Only (RUO) test in het eerste kwartaal van 2021. Validatie en marktintroductie van een IVD-versie voor gebruik in niet-kleincellige longkanker wordt eveneens verwacht.

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com . Volg ons op Twitter : @Biocartis_.

Toekomstgerichte verklaringen

1 In formaline gefixeerd, in paraffine ingebed

2 Rubonucleic Acid of ribonucleïnezuur. RNA is een van de drie belangrijkste biologische macromoleculen die essentieel zijn voor alle bekende vormen van leven (samen met DNA en eiwitten)

3 Ondanks de vooruitgang op het gebied van vroegtijdige opsporing en behandeling worden de meeste patiënten in een vergevorderd stadium gediagnosticeerd en hebben ze een slechte prognose, met een totale overlevingskans van 5 jaar van ongeveer 15%. Bron: Kim E.S., Roy U.B., Ersek J.L., King J., Smith R.A., Martin N., Martins R., Moore A., Silvestri G.A., Jett J., 2019, Updates regarding biomarker testing for non-small cell lung cancer: considerations from the National Lung Cancer Roundtable

4 CAP/IASLC/AMP: College of American Pathologists/ International Association for the study of lung cancer/ Association for Molecular Pathology

5 En voor ALK-fusies, ROS- fusies en BRAF-mutaties

6 Eén van de best gekarakteriseerde voorbeelden is de fusie van EML4- en ALK-genen, die ook de meest voorkomende fusie is die in ongeveer 5% van de niet-kleincellige longkankers voorkomt

7 Villalobos P., Wistuba I.I, 2018, Lung cancer biomarkers . See also https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/treating-non-small-cell/targeted-therapies.html , laatst geraadpleegd op 24 september 2020. Peters et al, N Engl J Med 2017 377:829-838; Hong et al, Lancet Oncol 2020 21(4):531-540; Drilon et al N Engl J Med 2020; 383:813-824

8 Technieken die gebruikt worden om NTRK-genfusies op te sporen zijn onder andere DNA-gebaseerde next-generation sequencing (NGS), RNA-gebaseerde NGS, reverse-transcriptase PCR (RT-PCR), fluorescentie in situ hybridisatie (FISH), en immunohistochemie (IHC). Bron: OncologyPro, ESMO, zie hier , laatst geraadpleegd op 23 september 2020

9 Research Use Only, niet voor gebruik in diagnostische procedures