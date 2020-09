Lexibook® a le plaisir d’annoncer la signature avec Viacom International Inc. de la licence Baby Shark™ dont le tube planétaire et les adorables personnages sont devenus iconiques !





Les Ulis, 30 septembre 2020

Coproduite par les studios Nickelodeon, la série d’animation Baby Shark™, composée de 52 épisodes de 11 minutes et qui sera diffusée sur la chaine NICKELODEON JUNIOR, suivra les aventures de Baby Shark et de son meilleur ami William qui partent tous les jours à la rencontre de nouveaux amis, le tout en chanson.

Parmi les nouveautés, voici trois nouveaux produits Baby Shark™ phares lancés sur la fin d’année : une tablette éducative parlante, un lecteur CD et un casque audio stéréo !

Une tablette éducative bilingue Baby Shark ™ !

La tablette éducative parlante Baby Shark™ a un format de poche léger, fin et compact qui permet de l’emporter partout avec soi. Pédagogique, la tablette dispose de 5 modes différents : Découverte des lettres et des mots, Apprendre l’orthographe, Quizz interactif et Eveil Musical ! Ludique, la tablette est bilingue français/anglais et son mode quizz interactif « Lequel est… ? » offre la possibilité d’apprendre tout en s’amusant.

Il suffit à l’enfant d’appuyer sur n’importe quelle touche pour que la tablette prononce des lettres, des chiffres ou encore des mots en anglais ou en français. Grâce à son écran tactile et à sa fonction parlante, c’est le jouet parfait pour les plus jeunes pour à la fois apprendre l’alphabet mais aussi de nouvelles langues !









Un lecteur CD Baby Shark ™ pour chanter avec vos requins préférés !





Grâce à ce lecteur CD, écoutez toutes vos musiques facilement ! Une prise casque offre la possibilité de brancher ses écouteurs pour s’amuser en toute tranquillité. De plus, avec sa poignée intégrée, emportez votre musique partout avec vous ! Sa forme arrondie antichocs, ses gros boutons et son écran LCD en font un lecteur CD adapté aux plus jeunes et facile à utiliser. Les enfants pourront chanter seuls ou en duo grâce aux deux microphones inclus : parfait pour s’amuser pendant des heures sur la musique iconique de Baby Shark™ !

Référence : RCDK100BS





Un casque audio stéréo Baby Shark ™ pour écouter vos musiques préférées !

Plongez dans l’univers de Baby Shark™ avec ce casque audio compatible avec tous les lecteurs audio et vidéo comportant une sortie casque ! Adapté aux enfants, ce casque ajustable dispose d’une puissance sonore limitée. Pliable et léger, il se glisse partout pour vous accompagner au quotidien !

Référence : HP015BS









Ces produits seront disponibles dans la plupart des enseignes de grande distribution et spécialisées ainsi que sur les principaux sites de e-commerce. Ils sont les premiers d’une gamme qui sera étoffée pour 2021.









A propos de Pinkfong









Pinkfong est une marque internationale de création de contenus pour enfants. Pinkfong compte plus de 5000 chansons et histoires dans sa vaste bibliothèque de contenus, disponible sur l’App Store, Google Play, YouTube et Amazon Prime. Pinkfong a été primée de nombreuses fois ; la marque a été récompensée par Amazon Video Direct Star et a été élue meilleure application familiale par Google Play sur la période 2014-2017. Elle a également reçu le Trophée de créateur Diamant décerné par YouTube.





Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de Pinkfong, vous abonner à sa chaîne YouTube ou suivre l'entreprise sur Facebook, Instagram et Twitter.





Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Decotech®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du Groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com .





























