MCH Group: Des résultats semestriels 2020 sous le signe du Covid-19

L’arrêt d’une grande partie des activités entraîne un fort recul du chiffre d’affaires et une perte semestrielle.

Les mesures de restructuration nécessaires sont hautement prioritaires.

La transformation et la mise en œuvre de la stratégie sont poursuivies de manière intensive.

Après l’amélioration significative du résultat d’exploitation de l’exercice 2019, MCH Group a entamé l’exercice 2020 avec un salon Swissbau réussi et un carnet de commandes bien rempli dans la division «Live Marketing Solutions». Les projets de transformation et de mise en œuvre de la stratégie décidée, lancés à l’automne 2019, étaient passés à la vitesse supérieure. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 et les restrictions et interdictions imposées par les autorités ont provoqué un arrêt brutal de l’activité.

La direction a alors veillé en priorité à stabiliser l’entreprise par une série de mesures immédiates. Des solutions amiables ont été recherchées et trouvées avec les clients et les fournisseurs touchés par l’annulation des foires et salons. En parallèle, les équipes ont travaillé sur divers projets afin de pouvoir réagir rapidement aux nouveaux besoins des clients. MCH Group a notamment réussi à proposer les premières «Online Viewing Rooms» d'Art Basel dès le mois de mars, qui ont ensuite été continuellement améliorées et développées au cours des mois suivants. Grâce à ces activités ainsi qu’à d’autres, Art Basel a pu renforcer son rôle de leader sur le marché de l’art. Dans le secteur «Live Marketing Solutions», de nombreux congrès et présentations de produits numériques ainsi que des salons virtuels ont été réalisés déjà au premier semestre 2020. L’équipe «LMS» peut aujourd’hui proposer à ses clients des solutions hybrides, avec l’activation combinée d’une marque par marketing en direct dans le monde réel et le monde numérique.

Compte de résultats et bilan

Dans la période de référence allant du 1er janvier au 30 juin 2020, les recettes d’exploitation consolidées ont diminué de 55 % par rapport au premier semestre 2019 et se sont élevées à 121,6 millions de CHF. Le résultat d’exploitation consolidé s’élève à -21,7 millions de CHF (détérioration par rapport au premier semestre de l’année précédente: -29,4 millions de CHF), la perte semestrielle s’établit à -24,4 millions de CHF (-28,0 millions de CHF).

La plus forte baisse de recettes par rapport à l’année précédente, -73 %, a été enregistrée dans les foires et salons en régie propre. La baisse comparativement modérée de -31 % des recettes dans les «Live Marketing Solutions» est principalement due au fait que les effets de la pandémie ne se sont fait sentir aux États-Unis qu’au deuxième trimestre.

Perspectives

En mars 2020, un plan d’urgence pour tous les secteurs d’activité a été immédiatement élaboré et mis en œuvre, qui est depuis actualisé en permanence. Il repose sur différents scénarios, dont celui selon lequel pratiquement aucun grand événement n’aura lieu en 2020. Comme communiqué fin juillet, MCH Group s’attend à une baisse du chiffre d’affaires de 230 à 270 millions de CHF par rapport à l’année précédente et à une perte annuelle de plusieurs dizaines de millions de CHF pour l’exercice 2020.

Il avait déjà été établi dans le cadre du rapport annuel 2019 et confirmé par la société de révision que l’existence de l’entreprise était assurée jusqu’en 2021. Ce constat est toujours valable. Toutefois, pour garantir la pérennité du groupe au-delà de 2021, il sera nécessaire de mettre en œuvre les mesures qui ont été décidées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2020. Le Conseil d’administration travaille intensément avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions permettant de mettre en œuvre les mesures de capital nécessaires dans les meilleurs délais.

MCH Group prévoit une amélioration significative de la situation économique à partir du deuxième trimestre 2021. C’est pourquoi, malgré l’impact massif de l’arrêt à court terme d’une grande partie de ses activités, il travaille intensivement à la mise en œuvre de la stratégie adoptée en 2019, afin de sortir plus fort de cette crise sans précédent pour le secteur du live marketing.









Contact pour les médias:

MCH Group SA

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com