AALBORG, Dänemark und PARIS und CHICAGO, Sept. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44®, ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenvisibilität für Versender und Logistikdienstleister gibt heute erweiterte Funktionen für das SAP Logistics Business Network (LBN) bekannt. Zu den neuesten Verbesserungen gehören die weltweite Visibilität für Seetransporte und die Erweiterung der B2B-Konnektivität für Komplett- und Teilladungsverträge. Diese neuen Integrationen sind der nächste Schritt bei der Umsetzung einer gemeinsamen multimodalen Strategie, um Unternehmen eine umfassende und ganzheitliche Sicht auf ihre Lieferketten zu bieten.



Angetrieben von der gemeinsamen Vision eines vollständig vernetzten und transparenten Logistiknetzwerks haben sich project44 und SAP 2019 zusammengeschlossen, um eine nahtlose B2B-Konnektivität und -Kollaboration zu ermöglichen. Damit können weltweit agierende Unternehmen in Echtzeit resilientere Lieferketten schaffen und dank hochakkurater Echtzeitdaten intelligentere Entscheidungen in ihren Logistik-Workflows treffen.

„Angesichts der Unsicherheit, mit der weltweit agierende Unternehmen heute konfrontiert sind, sind die Lieferketten an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Die Logistik verbindet den gesamten Prozess. Versender benötigen Visibilitätsdaten, um ihre gesamte Lieferkette zu steuern“, so Paige Cox, SVP und Head of SAP Business Network. „Mit dem größten globalen Netzwerk fungiert project44 als das Bindeglied, indem hochakkurate Daten aggregiert werden. Durch die Kombination dieser Leistung mit dem SAP Logistics Business Network planen wir die globale multimodale Visibilität anzubieten.“

Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2019 haben project44 und SAP einige der größten Lebensmittelhersteller und weltweit größten Marken in ihr stetig wachsendes Kundenportfolio aufgenommen.

„Lieferketten treten in eine neue Ära der Logistik ein, die mehr Zusammenarbeit und Möglichkeiten über Regionen und Verkehrsträger hinweg erfordert“, so Jett McCandless, Gründer und CEO von project44. „In Zusammenarbeit mit SAP liefern wir eine vernetzte, intelligente und resiliente Lösung, mit der internationale Unternehmen proaktive Entscheidungen über ihre gesamte Lieferkette hinweg treffen können.“

project44 setzt sich für mehr Effizienz im gesamten Verkehrsökosystem ein und bietet Abdeckung für alle Verkehrsträger mit Zugriff auf ein umfangreiches und leistungsstarkes globales Netzwerk, das mehr als 120 Länder umfasst.

Um die herausragenden Leistungen von project44 als Partner zu würdigen, hat SAP project44 den SAP Pinnacle Award 2020 als Cloud-Integrationspartner des Jahres verliehen. Der Gewinner wurde mithilfe von Empfehlungen aus dem Umfeld von SAP, von Kunden und anhand mehrerer Leistungsindikatoren ausgewählt.

project44 und SAP werden ihr Angebot weiter ausbauen, um eine vollumfassende Lösung für verschiedene Distributionskanäle und Regionen, die Visibilität des Schienen- und Lufttransports sowie eine immer umfangreichere weltweite Abdeckung bereitzustellen.

Um mehr über die gemeinsame Lösung zu erfahren, schauen Sie sich dieses Kamingespräch mit project44 und SAP an oder lesen Sie einen auf unserem Blog über die Partnerschaft.

Über project44

project44 ist die weltweit führende fortschrittliche Visibilitätsplattform für Versender und Logistikdienstleister. project44 verbindet, automatisiert und bietet Einblick in wichtige Transportprozesse, um Erkenntnisgewinn zu beschleunigen und die Zeit zu verkürzen, die erforderlich ist, um diese Erkenntnisse in Taten umzusetzen. Durch die Nutzung der cloudbasierten Plattform von project44 steigern Unternehmen die betriebliche Effizienz, senken die Kosten, verbessern die Versandleistung und bieten ihren Kunden ein außergewöhnliches, dem von Amazon ähnliches Erlebnis. project44 ist mit Tausenden von Spediteuren weltweit vernetzt und bietet eine umfassende Abdeckung für alle ELD- und Telematikgeräte auf dem Markt. Es unterstützt alle Transportmodalitäten und Versandarten, einschließlich Luft, Paket, Endkundenbelieferung, Teillast, Teilvolumen, Sammellast, Volllast, Schiene, intermodale und Seefracht. project44 hat direkt nach Amazon den zweiten Platz auf der Freight Tech 25-Liste von FreightWaves für das Jahr 2020 belegt, einer Liste der innovativsten Unternehmen der Transportbranche, und den SAP® Pinnacle Award 2020 als Cloud-Partner-Integration des Jahres erhalten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.project44.com.

Mariya Barnes

mbarnes@project44.com

Any statements in this release that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties described in SAP’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC), including its most recent annual report on Form 20-F, that could cause actual results to differ materially from expectations. SAP cautions readers not to place undue reliance on these forward-looking statements which SAP has no obligation to update and which speak only as of their dates.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.