AALBORG (Danemark), PARIS (France) et CHICAGO (États-Unis), 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44®, l'un des leaders mondiaux spécialisés dans la visibilité de Supply Chain pour les chargeurs et pour les fournisseurs de services logistiques, a annoncé aujourd'hui l'arrivée d’importantes nouvelles fonctionnalités concernant SAP® Logistics Business Network. Parmi les dernières améliorations, citons l'ajout de la visibilité mondiale du fret maritime et de la fonctionnalité d’affrètement pour à la fois les transports routiers à charges partielles et à charges complètes. Ces nouvelles intégrations natives constituent une nouvelle étape vers la mise en œuvre d'une stratégie multimodale commune visant à fournir aux entreprises une vision unique sur l'ensemble de leurs Supply Chains de bout en bout.



Animés par une vision partagée d'un réseau logistique entièrement connecté et visible, project44 et SAP ont uni leurs forces en 2019 pour permette aux entreprises mondiales de créer des Supply Chains plus résilientes et de prendre des décisions avisées sur l'ensemble de leurs flux logistiques en accédant en temps réel à des données hautement fiables.

« Compte tenu des incertitudes auxquelles les entreprises mondiales sont confrontées aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement atteignent leur point de rupture, la logistique étant ce qui interconnecte l'ensemble des différents processus métiers. Les chargeurs ont besoin de données de visibilité pour piloter l'ensemble de Supply Chain », a déclaré Paige Cox, Vice-président sénior et responsable de SAP Business Network. « Avec son réseau mondial, project44 agit comme un tissu conjonctif en rassemblant des données à haute fiabilité. En combinant cette puissance à celle de SAP Logistics Business Network, nous prévoyons d'offrir une visibilité multimodale à l'échelle mondiale », a-t-elle ajouté.

Depuis l'instauration de leur partenariat en 2019, project44 et SAP annoncent que plusieurs grandes marques mondiales, dont des grandes enseignes de produits alimentaires, sont devenus des clients de la solution commune.

« Les chaînes d'approvisionnement entrent dans une nouvelle ère de la logistique, qui exige davantage de collaboration et d'optionnalité entre les régions et les modes », a déclaré Jett McCandless, fondateur et Président-directeur général de project44. « Grâce à notre partenariat avec SAP, nous proposons une solution connectée, intelligente et résiliente qui permettra aux organisations mondiales de prendre des décisions proactives sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement ».

Dans son engagement à accroître l'efficacité globale de l'écosystème du fret, project44 offre une couverture de tous les modes de transport par le biais d'un accès à un réseau mondial étendu et hautement performant réparti sur plus de 120 pays.

Pour récompenser les contributions exceptionnelles de project44 en tant que partenaire, SAP a décerné à project44 le prix SAP Pinnacle 2020 dans la catégorie Partenaire d'intégration cloud de l'année. Le lauréat a été sélectionné en fonction des recommandations issues du monde de SAP, des commentaires des clients et des indicateurs de performance.

project44 et SAP continueront d'étoffer leur offre en vue de fournir une solution de bout en bout sur tous les modes et dans toutes les régions géographiques, en intégrant la visibilité ferroviaire et aérienne et en élargissant la couverture au reste du monde.

Pour en savoir plus sur cette solution conjointe, assistez au débat entre project44 et SAP ou lisez cet article récent sur le partenariat.

À propos de project44

project44 est la plus vaste plateforme de visibilité avancée au monde destinée aux expéditeurs et fournisseurs de services logistiques. project44 connecte, automatise et fournit de la visibilité sur les processus de transport clés pour accélérer la connaissance approfondie et raccourcir le temps nécessaire à la transformation de ces informations en actions. En tirant parti de la puissance déployée par la plateforme cloud de project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent à leurs clients une expérience exceptionnelle de type Amazon. Relié à plusieurs milliers d'opérateurs dans le monde et doté d'une couverture complète pour tous les appareils d'ELD et de télématique du marché, project44 prend en charge l'ensemble des modes de transport et des types d'expédition : aérien, petit colis, dernier kilomètre, charge partielle, charge partielle en volume, groupage, chargement de camion, ferroviaire, intermodal, et océan. project44 arrive en deuxième position derrière Amazon dans le classement FreightWaves’ 2020 Freight Tech 25, qui répertorie les sociétés les plus innovantes du secteur du fret, et a reçu le trophée SAP® Pinnacle 2020 au titre de Partenaire d'intégration cloud de l'année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.project44.com.

