READING, Royaume-Uni, 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intelex Technologies, ULC, un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion de la gestion de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) en mode SaaS, a annoncé son partenariat avec VP&White, un grand cabinet de conseil français spécialisé dans les logiciels QHSE. L'accord de partenariat permet à VP&White de revendre les solutions Intelex et de fournir l’intégralité de l’offre de service depuis le projet d’intégration jusqu’au support. Ce partenariat permettra d’accélérer l'expansion d'Intelex dans la région EMEA.



La technologie jouant un rôle de plus en plus grand dans la gestion des process des entreprises et celles-ci reconnaissent qu'elles doivent accélérer le rythme auquel elles digitalisent leurs processus QHSE pour accroître notamment la sécurité des travailleurs, l'atténuation des risques ou encore la continuité des activités. Le contexte de la pandémie mondiale du COVID actuelle, a fait passer le statut de la digitalisation des programmes QHSE de « Important » à « Prioritaire ». Les entreprises peuvent ainsi gérer les états de crise et les risques opérationnels quotidiens. Le partenariat entre Intelex et VP&White réunit la pointe de l’innovation en matière de QHSE et une vaste expertise pour soutenir les clients en France et dans d'autres pays francophones d'Europe pour la réussite de la conduite du changement.

"Le partenariat entre Intelex et VP&White est une combinaison puissante", a déclaré Kristen Duda, vice-présidente des partenariats stratégiques chez Intelex. "L'étendue de la technologie d'Intelex, associée à la profonde compréhension de VP&White de la transformation numérique QHSE, est unique et complémentaire. Dans notre recherche du partenaire optimal pour répondre aux besoins de notre entreprise en pleine croissance en France et dans d'autres pays francophones, VP&White s'est distinguée par une équipe solide et diversifiée d'experts commerciaux et techniques, ainsi que par son approche souple qui s'adapte aux besoins des clients, quel que soit l’étape où ils se trouvent dans leur parcours de numérisation. Nous sommes ravis de présenter VP&White à nos clients qui pourront non seulement tirer parti de leur expertise locale, mais aussi de leurs options de formation et d'assistance".

Intelex propose depuis longtemps ses offres de logiciels QHSE de pointe à ses clients dans la zone EMEA et y a constaté une croissance significative de la demande. Les entreprises de la région, et notamment les entreprises françaises, restent soumises à une pression constante pour accroître leur excellence opérationnelle et leur productivité. Les entreprises tournées vers l'avenir se rendent compte qu'investir dans la technologie pour la santé et la sécurité des travailleurs, les programmes environnementaux et de développement durable ainsi que la gestion de la qualité permet d'améliorer les performances. La croissance record d'Intelex dans la région témoigne de cette demande et ne montre aucun signe de ralentissement.

"Notre objectif stratégique est de travailler avec les leaders de l'espace QHSE pour apporter de la valeur ajoutée et de l'innovation à chaque étape du marché français", a déclaré Rogier Voss, propriétaire et directeur associé de VP&White. "Nous apprécions l'étendue des solutions et des applications qu'Intelex offre, ainsi que les possibilités de personnaliser et de créer de nouvelles applications. Nous considérons ce partenariat comme stratégique pour notre capacité à nous positionner davantage comme un leader dans la fourniture d'une solution QHSE globale - une offre logicielle robuste complétée par un soutien commercial tout aussi solide".

Avec l'augmentation de la concurrence et des attentes des clients dans le paysage commercial actuel, cette nouvelle collaboration s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle des entreprises technologiques à faire des stratégies de partenariat un élément essentiel de leur stratégie commerciale à long terme.

Pour plus d'informations sur Intelex, veuillez consulter le site www.intelex.com.

À propos d'Intelex Technologies, ULC

Intelex Technologies, ULC est un leader mondial dans le domaine des logiciels de gestion de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la qualité (QHSE). Depuis 1992, les employés d'Intelex à travers le monde se sont engagés à innover et à permettre aux organisations de renvoyer leurs employés chez eux en toute sécurité chaque jour, laissant aux générations suivantes un monde plus durable, et à gérer la qualité de manière à ce que seuls les produits les plus sûrs et de la plus haute qualité soient mis sur le marché. La plateforme et les applications web évolutives d'Intelex ont aidé des clients de tous les secteurs à améliorer leurs performances, à réduire les risques à l'échelle de l'organisation et à garantir une conformité durable aux normes internationales (par exemple, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et OHSAS 18001) et aux exigences réglementaires. Plus de 1 200 clients dans 172 pays font confiance à Intelex pour mener à bien leurs initiatives QHSE. Basée à Toronto et disposant de bureaux régionaux et d'employés dans le monde entier, Intelex est devenue une société scientifique industrielle en 2019. Pour plus d'informations sur Intelex, veuillez consulter le site www.intelex.com.

À propos de VP&White

VP&White est spécialisé dans la mise en œuvre de solutions full web pour optimiser les performances opérationnelles. Depuis 2006, VP&White propose des solutions numériques fiables et évolutives adaptées aux besoins des clients. Depuis ses bureaux de Paris et de Lyon, l'équipe d'experts en RSE, QHSE, gestion des risques, immobilier et performance opérationnelle a réalisé plus de 400 projets dans plus de 10 pays en Europe et en Amérique du Nord.

Pour plus d'informations sur VP&White, veuillez consulter le site www.vpwhite.com

