Paris, le 30 septembre 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, dévoile BullSequana Agility, une nouvelle solution hyperconvergée qui apporte aux datacenters sur-site l’agilité d’une infrastructure Cloud. Intégrant des technologies VMware, BullSequana Agility permet de migrer de manière sûre et rapide vers le Cloud hybride.

La migration d’applications critiques vers des environnements multi-Cloud n’est pas sans risque, lorsqu’elle est mal maîtrisée. Ne disposant pas toujours d’experts en interne pour les accompagner, les entreprises doivent parfois faire face à des dépenses imprévisibles ou encore un accroissement de la complexité. BullSequana Agility consolide le calcul, le stockage, la virtualisation au sein d’une seule plateforme, administrée via une interface unique. Les utilisateurs peuvent accéder en toute simplicité aux ressources dont ils ont besoin, tout en profitant de nombreux avantages :

Simplicité de gestion, de déploiement et d’évolutivité, par rapport aux infrastructures SAN traditionnelles. Chaque nœud prend en charge plusieurs machines virtuelles (VM) entièrement protégées l’ensemble des nœuds étant gérés depuis vCenter®, une interface unique.

Adapté au Cloud hybride : associée à des logiciels de gestion, d’automatisation et d’orchestration, la solution BullSequana Agility peut simplifier l’adoption d’une approche hybride en fournissant une plateforme commune pour les Cloud privés et publics.

Performances prévisibles, stockage haute performance et temps de latence réduits.

Réduction des coûts CAPEX, pas de surdimensionnement (over-provisioning), réduction des dépenses opérationnelles et possibilité d’adopter une approche de paiement en fonction de la montée en charge de l’activité (pay-as-you-grow).

Grâce au support de processeurs graphiques GPU, BullSequana Agility est également adapté aux environnements VDI utilisant des applications gourmandes en graphiques (VDI). Il devient possible de travailler partout en déployant facilement et rapidement un environnement de bureau virtuel performant, qui peut évoluer de manière transparente en fonction des besoins.

« Dans le cadre du partenariat de longue date qui unissant Atos et VMware, nous avons géré avec succès un million de charges de travail et assuré la réussite de 500 projets Cloud. Grâce au lancement de la solution BullSequana Agility, reposant sur VMware, nous sommes maintenant idéalement positionnés pour construire des datacenters hyperconvergés et adaptés aux exigences du multi-Cloud, afin que nos clients profitent du meilleur de la virtualisation, » a dit Susan Nash, SVP, Strategic Corporate Alliances chez VMware.

« BullSequana Agility vient compléter la gamme de serveurs haut de gamme BullSequana S d’Atos avec des solutions optimisées pour le stockage et conçues pour répondre aux exigences d’agilité et d’efficacité de nos clients dans le cadre de leurs projets de virtualisation, et ce à moindre coût, » explique Emmanuel Le Roux, SVP, Global Business Line Big Data chez Atos. « BullSequana Agility profite de notre expertise reconnue en migrations Cloud, associée à notre connaissance approfondie des logiciels de virtualisation VMware, ce qui en fait un puissant outil pour accompagner la transition des entreprises vers le Cloud hybride. »

BullSequana Agility fournit une infrastructure hyperconvergée équilibrée (HCI) et optimisée pour les logiciels hyperconvergés de VMware (VMware vSphere® et vSAN™). La solution offre aux entreprises l’agilité dont elles ont besoin pour déployer leur infrastructure de multiples façons et ainsi leur éviter d’être enfermées dans des environnements propriétaires. BullSequana Agility combine les serveurs d’entrée de gamme BullSequana SA basés sur la seconde génération de processeurs AMD EPYC™, du stockage hybride ou 100% flash et des processeurs graphiques (GPU) optionnels. L’ensemble de ces éléments est virtualisé et consolidé au sein d’un portail d’administration unique. BullSequana SA complète la gamme BullSequana S.

Atos, une expertise Cloud éprouvée

Atos est un leader technologique du développement d’infrastructures et services Cloud. En tant que Partenaire Principal VMware, Atos et ses 3 700 experts certifiés disposent d’une expertise éprouvée dans la gestion d’infrastructures hyperconvergées et la virtualisation de datacenters. Gartner a également positionné Atos comme leader du Magic Quadrant de Gartner pour les services d’externalisation des data centers et la gestion des infrastructures hybrides en Europe (9ème année consécutive) et en Amérique du Nord (4ème année consécutive).

