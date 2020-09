Victoria Properties A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 305

30. september 2020, København

Ændringer i ledelsen i Victoria Properties A/S

Administrerende direktør i Victoria Properties A/S Rasmus Bundgaard har meddelt, at han ønsker at stoppe som administrerende direktør i Victoria Properties A/S for at prioritere andre opgaver.

På baggrund heraf har bestyrelsen for Victoria Properties A/S besluttet at udnævne den nuværende bestyrelsesformand Thomas Færch til ny administrerende direktør. Som resultat heraf foretages en bestyrelsesrokade, således at nuværende bestyrelsesmedlem Nina Simone Valeska Grunow-Jensen udnævnes til ny bestyrelsesformand. Thomas Færch fortsætter i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem. Der foretages ikke øvrige ændringer i ledelsen. Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. oktober 2020.

Kontaktperson:

Thomas Færch, Adm. direktør, +45 20201941, twf@gefiongroup.com

Om Victoria Properties

Victoria Properties A/S (VIPRO) er noteret på Nasdaq København