MONTRÉAL, 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc. («Géoméga» ou la «Société») (TSX: V. GMA) (OTC: GOMRF), développeur de technologies propres pour l'extraction et le recyclage de terres rares, a le plaisir d'annoncer avoir obtenu un prêt additionnel de 1 326 000 $, qui s'ajoutera aux fonds nécessaires à la construction de l'usine de démonstration de recyclage des aimants de terres rares à Saint-Bruno-de-Montarville au Québec. Investissement Québec agit à titre de mandataire du gouvernement du Québec pour assurer le financement du projet.



Ce prêt s'ajoute au montant de la première tranche de 1 720 000 $ annoncé le 7 février 2020. Le montant global du financement totalise désormais 3 046 000 $ et porte les mêmes conditions favorables que le prêt initial, notamment un taux d’intérêt nul. L'augmentation du prêt est basée sur un projet mis à jour évalué à 4 800 000 $, comprenant les coûts en capital et le fonds de roulement (auparavant estimé à 3 200 000 $). L'augmentation des coûts provient d'évaluations internes effectuées par la Société sur la base des travaux d'ingénierie complétés et tient compte des retards associés aux restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, des délais dans les travaux d'ingénierie et des nouvelles estimations de coût pour les prochaines étapes d’ingénierie et construction.

Ces fonds serviront pour l'achat d'équipement ainsi que pour l'ingénierie et la construction de l'usine de démonstration. Ce financement non dilutif pour la Société n’est pas assorti de bons de souscription ni de frais de commission. Ce prêt s’additionne aux fonds présentement détenus par la Société ainsi qu’aux autres subventions non remboursables pour lesquelles la Société a appliqué et, dans certains cas, a obtenu (voir le rapport de gestion annuel 2020 de la Société pour plus de détails).

« Nous sommes très reconnaissants du soutien continu du gouvernement du Québec qui a une fois de plus démontré son engagement et son leadership à l'égard des initiatives technologiques novatrices locales avec ce financement additionnel qui s’ajoute à la première tranche annoncée en début d’année. Le gouvernement du Québec travaille fort pour aider à établir une production propre et innovante des métaux critiques qui créeront à la fois des emplois et produiront les matériaux nécessaires aux industries de demain. Son engagement envers la transformation et le recyclage des éléments de terres rares contribuera à attirer d'autres industries en aval et à établir une industrie de raffinage de terres rares propre et durable au Québec. Cette partie du financement étant maintenant terminée, nous attendons avec impatience l'achèvement des essais pilotes que nous avons commencés en août 2020, pour ensuite finaliser les dernières étapes de l'ingénierie et débuter la construction. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Geomega.

« Cet investissement global de notre gouvernement a pour but d’encourager le développement d’une économie verte. C’est un aspect majeur du projet de l’entreprise Géoméga. Aussi, le recyclage des éléments des terres rares est une avenue pour la mise en valeur et le développement des minéraux critiques et stratégiques au Québec. Avec les technologies et la transition énergétique, la demande est forte pour ces minéraux. » Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

La société continuera de tenir ses actionnaires au courant des progrès réalisés tout au long du processus de construction de l’usine de démonstration.

À propos de Géoméga (www.Géoméga.ca)

Basé à Boucherville et à Saint-Bruno, Ressources Géoméga a développé la « technologie ISR » exclusive et respectueuse de l’environnement qui permet de recycler les éléments de terres rares provenant de l’industrie des aimants permanents avec comme objectif de produire quatre éléments de terres rares à forte demande et à fort prix (ÉTRFF - en particulier Nd, Pr, Tb, Dy).

La Société progresse vers la production initiale à partir de son usine de démonstration dans le but d’approvisionner l’Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde en ÉTRFF.

Géoméga est également propriétaire du gisement de carbonatite de terres rares de Montviel et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 19% des actions émises et en circulation de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui fait avancer le projet de cuivre stratiforme Mitchi en Québec.

À propos d’Innord Inc.

Innord est une filiale privée en propriété exclusive de Géoméga. La mission d'Innord est de développer et d'optimiser la technologie ISR exclusive pour l'extraction et la séparation des éléments de terres rares. Innord se concentre sur la mise à l'échelle de la technologie via le traitement des sources secondaires enrichies en terres rares (recyclage de produits en fin de vie et de rebus de fabrication), puis sur l’application de la technologie aux sources primaires provenant des opérations minières.

À propos d’Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations dans toutes les régions du Québec. La Société offre aux entreprises et aux entrepreneurs des services d’accompagnement, notamment technologiques, ainsi que des solutions financières adaptées et des investissements. À travers sa division Investissement Québec International, la Société est responsable d’appuyer les entreprises en matière d’exportation et assure la conduite de la prospection des investissements étrangers.

Pour plus de détails, contactez:

Kiril Mugerman

Président & CEO

450-641-5119 ext. 5653

kmugerman@geomega.ca

Nancy Thompson

Vorticom Public Relations

212-532-2208

nancyt@vorticom.com

Twitter: @Geomega_REE



Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris la commercialisation des technologies mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque de la notice annuelle de la Société, pour l’exercice terminé le 31 mai 2020, y compris la disponibilité de matières premières provenant de tierces parties raisonnablement disponibles pour l’usine de démonstration, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.