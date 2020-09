OTTAWA, 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les entreprises canadiennes se convertissent au numérique en pleine pandémie de COVID-19, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) collabore avec Digital Main Street et Google Canada afin d’offrir des noms de domaine .CA aux milliers de petites entreprises canadiennes qui ont accès au programme ShopHERE intégré à Google.



ShopHERE intégré à Google vient en aide aux petites entreprises indépendantes et aux artistes qui ne possèdent pas l'expertise et les ressources nécessaires pour créer leur propre magasin en ligne et effectuer ensuite des ventes en ligne.

Alors que les Canadiens préfèrent visiter et faire des affaires avec des sites Web .CA, l’ACEI est fière de donner un coup de pouce à ces petites entreprises en leur procurant un nom de domaine .CA.

Faits importants

L'ACEI s’attend à voir les noms de domaines .CA atteindre le nombre 3 000 au cours de la première phase du programme ShopHERE intégré à Google.

Les noms de domaine .CA seront offerts par l'entremise de Google Domains, un revendeur de sites .CA.

Depuis 2016, Google Domains aide les entreprises canadiennes à s’installer en ligne avec un site Web et une adresse de courriel de Google.

Sept Canadiens sur dix préfèrent encourager les entreprises canadiennes dans la mesure du possible. Un nom de domaine .CA représente la manière la plus rapide de présenter votre entreprise aux Canadiens sur le Web.

Un sondage nous apprend que les Canadiens sont quatre fois plus susceptibles de choisir un site Web .CA aux dépens d’un site .com lorsqu’ils magasinent en ligne.

On estime jusqu’à 40 pour cent le nombre d'entreprises canadiennes qui n’ont toujours pas de site Web.

Citations de membres de la haute direction

Les petites entreprises représentent le poumon de l'économie canadienne – et le cœur de notre clientèle. Nous sommes fiers de nous associer au programme ShopHERE et de faire tout en notre pouvoir pour aider les milliers de petites entreprises qui n’ont toujours pas de site Web à s’installer en ligne et à prospérer dans un contexte économique difficile. »

David Fowler, vice-président, Marketing et Communications, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet



« En donnant accès aux domaines .CA à nos entreprises grâce à ce partenariat unique, nous pourrons continuer d’étendre notre soutien aux entreprises dans le cadre du programme et nous assurer que les entreprises peuvent obtenir un domaine qui les aide à se démarquer auprès de leur clientèle. »

John Kiru, directeur exécutif chez TABIA



Google Domains vise à faire en sorte qu’on puisse trouver, acheter et utiliser facilement les noms de domaine. Nous sommes ravis de nous associer à ShopHERE intégré à Google et d’aider les entreprises canadiennes à trouver leur place en ligne.

Matthew Bilsland, directeur des affaires, Google Domains



À propos de Google Canada

La mission de Google est d’organiser l'information mondiale pour ensuite la rendre utile et accessible à tous. En tant que chef de file mondial dans le domaine des technologies, les innovations de Google dans la recherche et la publicité sur le Web ont fait de son site Web une des principales propriétés sur l’Internet et hissé sa marque au rang des plus reconnues sur la planète. Google Canada possède des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa où travaillent plus de 1 500 Canadiens au sein des équipes de génie, de recherche sur l’IA, des ventes et du marketing.

À propos de Digital Main Street

Digital Main Street est un programme qui aide les principales entreprises ayant pignon sur rue à se convertir au numérique. Le programme repose sur une plate-forme d'apprentissage en ligne, des programmes de formation structurés et notre escouade des services numériques, une équipe dont les membres aident les principales entreprises ayant pignon sur rue à croître et à gérer leurs activités grâce à la technologie. Digital Main Street a été créé par la Toronto Association of Business Improvement Areas (TABIA) avec l’aide directe de la ville de Toronto. DMS bénéficie également de l’aide d’un groupe de partenaires d'affaires stratégiques, dont font partie Google, Facebook, Intuit Quickbooks, Square, MasterCard, Microsoft et Shopify. Un investissement d’une valeur de 42,5 millions de dollars de FedDev Ontario et une somme additionnelle de 7,45 millions de dollars provenant du gouvernement de l'Ontario ont permis de réunir Communitech, Invest Ottawa, la Toronto Association of Business Improvement Areas, ainsi que l’Ontario Business Improvement Area Association pour étendre ainsi la plate-forme de Digital Main Street dans le but d’aider un plus grand nombre d'entreprises à se convertir au numérique en réaction aux impacts de la COVID-19.

À propos de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services — comme le pare-feu DNS D-Zone — qui contribuent à l'atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

